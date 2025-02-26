Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Trust Social.

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Как Дональд Трамп видит обновленный Сектор Газа

Так, сгенерированный искусственным интеллектом ролик открывают кадры разрушений в Секторе Газа, на фоне которых появляется надпись "Что дальше?".

Затем видео демонстрирует впечатляющее "превращение" Газы в элитный курорт с многоэтажками, блэкджеком, бородатыми танцовщицами и Маском, который разбрасывает вокруг деньги. Ближе к концу появляется золотая статуя Дональда Трампа, маленькие копии которой якобы будут продавать в магазинах.

Интересно, что на фоне звучит песня с восхвалением "Трамповской Газы" – мол, там больше не будет страха, а все вокруг будет сиять.

Трамп хочет сделать из Газы курорт: смотрите видео

Заметим, Дональд Трамп хочет, чтобы Сектор Газа перешел под контроль США после завершения боевых действий. Палестинцев взамен переселили бы в "гораздо более безопасные и красивые общины". Президент США убежден, что мог бы реализовать в Газе масштабный строительный проект с участием международных компаний, что, по его мнению, обеспечило бы стабильность в регионе.