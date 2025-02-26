Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Trust Social.

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Як Дональд Трамп бачить оновлений Сектор Гази

Так, згенерований штучним інтелектом ролик відкривають кадри руйнувань у Секторі Гази, на тлі яких з'являється напис "Що далі?".

Потім відео демонструє вражаюче "перетворення" Гази в елітний курорт з багатоповерхівками, блекджеком, бородатими танцівницями та Маском, який розкидує навколо гроші. Ближче до кінця з'являється золота статуя Дональда Трампа, маленькі копії якої нібито будуть продавати у магазинах.

Цікаво, що на тлі лунає пісня зі вихвалянням "Трампівської Гази" – мовляв, там більше не буде страху, а все навколо сяятиме.

Трамп хоче зробити з Гази курорт: дивіться відео

Зауважимо, Дональд Трамп хоче, аби Сектор Гази перейшов під контроль США після завершення бойових дій. Палестинців натомість переселили б в "набагато безпечніші та красивіші громади". Президент США переконаний, що міг би реалізувати в Газі масштабний будівельний проєкт за участі міжнародних компаній, що, на його думку, забезпечило б стабільність у регіоні.