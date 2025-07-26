Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на yahoo.

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Что известно о новой скульптуре в центре Нью-Йорка?

Художественное воплощение Дональда Трампа появилось в Нью-Йорке 23 июля. Французский художник заявлял, что установил скульптуру около 7 утра по местному времени, хотя с того времени ее уже убрали.

Ярко-красная скульптура из эпоксидной смолы изображала Трампа по пояс, который вылезает из канализационного люка, который также был частью инсталляции. Одетый в костюм с галстуком, Трамп на скульптуре имеет серьезное выражение лица и сжатые губы, смотрит вверх на небоскреб над ним. Под крышкой люка выглядывает маленькая красная крыса.

Я установил скульптуру в Нью-Йорке, потому что именно здесь он построил свой образ, свою империю, свою легенду. Город, который он пытался завоевать золотыми башнями и жесткими лозунгами. Я хотел, чтобы этот образ – красное тело, выныривающее из канализации – нарушил привычный городской ландшафт,

– написал художник в письме к USA TODAY.

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Художник объяснил, что создавал скульптуру примерно три недели в своем ателье во Франции, после чего разобрал, перевез в Нью-Йорк и снова собрал на месте.

Он опубликовал фото скульптуры в своей истории в Instagram с подписью: "Make America Grime Again" – отсылка к популярному лозунгу Трампа "Make America Great Again" (Сделаем Америку снова великой), но с ироничной заменой – слово grime означает "грязь".

В комментарии USA TODAY пресс-секретарь белого дома Эбигейл Джексон заявила, что якобы многие художники пытаются изобразить "мощную ауру" Трампа, не всем это удается. "Подражание - это самая искренняя форма лести. Этому "художнику" следует вернуться к эскизному листу. Или, возможно, поступить в художественную школу", – сказала она.