У Вашингтоні встановили велику золоту статую американського президента Дональда Трампа навпроти будівлі Капітолія. У руці він тримає біткойн.

Висота вищезгаданої статуї президента США сягає 3,5 метри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WJLA.

Що відомо про статую Трампа?

Статую Дональда Трампа встановили на честь рішення Федеральної резервної системи про зменшення процентної ставки до 4,1%. Зазначається, що це стало першим зниженням ключової ставки з грудня 2024 року.

Колектив криптовалютних інвесторів, який профінансував це, зазначив, що така інсталяція має на меті почати дискусію про "майбутнє цифрової валюти, монетарну політику та роль федерального уряду на фінансових ринках".

Інсталяція покликана викликати дискусію про майбутнє валюти, випущеної урядом, і є символом перетину сучасної політики та фінансових інновацій. Оскільки Федеральний резерв формує економічну політику, ми сподіваємося, що ця статуя спонукає до роздумів про зростальний вплив криптовалюти,

– заявив представник колективу інвесторів Хічем Загдуді.

Зазначається, що об'єкт є "даниною" відвертої підтримки Дональдом Трампом криптовалюти, і як очікується, привертатиме увагу суспільства. Утім, відомо, що ця статуя стоятиме навпроти Капітолію лише тимчасово.

Інші статуї Трампа