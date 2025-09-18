Інцидент стався, коли американський лідер прямував до Великої Британії з офіційним візитом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про інцидент із літаком Трампа?

У небі над Лонг-Айлендом мало не зійшлися два літаки – президентський Air Force One, що прямував до Великої Британії, та рейс 1300 авіакомпанії Spirit Airlines, який летів з Форт-Лодердейла до Бостона на Airbus A321. Авіадиспетчер помітив, що їхні курси перетинаються, і кілька разів намагався змусити пілотів Spirit змінити напрямок.

Попри те, що літаки завжди залишалися на безпечній відстані у кілька миль, ситуація набула розголосу у соцмережах. Причина – не лише через те, що в небі був президентський літак, а й через доволі емоційні вигуки диспетчера в ефірі.

Федеральне управління цивільної авіації США підтвердило, що загрози зіткнення не було.

Між літаками дотримано безпечну дистанцію,
– зазначили у відомстві.

У Spirit Airlines також запевнили, що літак діяв за всіма інструкціями та спокійно приземлився в Бостоні.

Про інцидент уперше написав у соцмережі Х акаунт @JonNYC, а запис переговорів диспетчера з пілотами виклав акаунт @thenewarea51. На ньому чути, як диспетчер підвищує голос.

Розмова диспетчера з пілотами пасажирського літака, який ледь не зіткнувся з повітряним судном Трампа / Відео з акаунту @JonNYC

"Spirit 1300, поверніть на 20 градусів праворуч… прямо зараз. Spirit Wings 1300, негайно змініть курс на 20 градусів праворуч", – каже диспетчер.

Коли пілоти нарешті підтвердили зміну маршруту, диспетчер додав із сарказмом:

Зліва від вас на шість миль рухається 747. Думаю, ви й самі розумієте, що це – блакитно-білий літак. Це Air Force One,
– зауважив диспетчер.

А наприкінці диспетчер не втримався й зробив різке зауваження екіпажу Spirit: "Зверніть увагу! Відійдіть від iPad!".

Що відомо про візит Трампа до Лондона?

  • Президент Дональд Трамп разом із першою леді США 17 вересня прибув до Великої Британії, де їх зустріли принц та принцеса Уельські для зустрічі з королем Чарльзом III та королевою Каміллою. Це був другий візит американського лідера до Сполученого Королівства.

  • Британський король Чарльз під час зустрічі з Трампом делікатно закликав до підтримки України. Водночас монарх оцінив зусилля президента США із пошуків способів розв'язати конфлікт мирним шляхом.

  • Цікаво, що Дональд Трамп під час свого візиту кілька разів порушив королівський протокол. Глава Білого дому поплескав британського монарха по спині та йшов попереду нього, розмовляючи з гвардійцем.