Припускають, що так зробили навмисно, щоб схилити нас до поступок, а відповідальним за це є віцепрезидент Джей Ді Венс. Політологиня-американістка Олександра Філіпенко пригадала 24 Каналу, що ще напередодні вступу на посаду Венс говорив, що йому байдуже до України.

До теми "Спершу угода – потім гарантії": чи не готують США пастку для України

США могли натиснути на Україну

Здається дуже дивним, що так званий мирний план з'явився тоді, коли в Україні виникла серйозна внутрішня криза. Його розробляли ще кілька тижнів до того, а опублікували саме зараз.

Виникає питання, чи не зробили це навмисно, заколотили воду, щоб у цій мутній воді активно працювати. Здається, що вибрали ідеальний момент, а тоді вдарили з усіх сторін,

– зауважила політологиня-американістка.

Ймовірно, США вичекали, щоб почати діяти у момент слабкості нашої держави через внутрішню кризу. Натомість для Росії це виявилося хорошим сценарієм. Ймовірно, там сподівалися змусити Україну взагалі відмовитися від переговорів. Так Кремль зможе показати нашу державу не здатною до мирного процесу й компромісів.

Зверніть увагу! 10 листопада НАБУ та САП повідомили про обшуки у будинках топпосадовців. Вдалося викрити злочинну мережу, яка відповідальна за корупцію в "Енергоатомі". Вони могли завдати державі збитків на мільйони доларів.

Тиск, який сьогодні чинять на Україну, справді наштовхує на думки, що США роблять це навмисно. Також вплив Джей Ді Венса залишається суттєвим.

Що передбачав мирний план США?