Гремели сильные взрывы и вспыхнул масштабный пожар: на оккупированной Донетчине под атакой была ТЭС

Неизвестные дроны ночью 18 ноября устроили очередной "хлопок". Так, на оккупированной территории Донецкой области ударные БпЛА атаковали ТЭС.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+.

Что известно об атаке по ТЭС в Донецкой области?

На временно оккупированной территории Донецкой области ночь 18 ноября выдалась неспокойной. В сети пишут, что под атакой населенный пункт Зугрэс, где дроны "нацелились" на местную ТЭС.

В частности, указывается, что беспилотники атакуют Зуевскую ТЭС. В паблике также появились видео, где можно увидеть момент взрыва на этой ТЭС.

На кадрах слышен очень громкий взрыв. Судя по опубликованным видео, на месте попадания вспыхнул пожар.

В телеграм-канале также указывают, что во время атаки на Зуевскую ТЭС под удар попал трансформатор второго котла, добавив, что он выведен из строя.



Поражение Зуевской ТЭС / Фото из телеграм-канала

Также сообщается, что часть Зугрэса осталась без света. В других пабликах также пишут, что атакована Зуевская ТЭС и добавляют "удар нанесен по главному машинному залу, где размещаются паровые турбины и генераторы электростанции". Станция обеспечивает электроэнергией оккупированную территорию.

