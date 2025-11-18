Гремели сильные взрывы и вспыхнул масштабный пожар: на оккупированной Донетчине под атакой была ТЭС
- В оккупированном Зугрэсе беспилотники атаковали ТЭС.
- Там вспыхнул масштабный пожар, в сети публикуют кадры.
Неизвестные дроны ночью 18 ноября устроили очередной "хлопок". Так, на оккупированной территории Донецкой области ударные БпЛА атаковали ТЭС.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+.
Смотрите также Предположительно, минус подстанция "Чайкино": в Донецке глобальный блэкаут, света нет и в области
Что известно об атаке по ТЭС в Донецкой области?
На временно оккупированной территории Донецкой области ночь 18 ноября выдалась неспокойной. В сети пишут, что под атакой населенный пункт Зугрэс, где дроны "нацелились" на местную ТЭС.
Взрывы в Донецкой области: смотрите видео
В частности, указывается, что беспилотники атакуют Зуевскую ТЭС. В паблике также появились видео, где можно увидеть момент взрыва на этой ТЭС.
На кадрах слышен очень громкий взрыв. Судя по опубликованным видео, на месте попадания вспыхнул пожар.
Дроны атакуют ТЭС: смотрите видео
В телеграм-канале также указывают, что во время атаки на Зуевскую ТЭС под удар попал трансформатор второго котла, добавив, что он выведен из строя.
Поражение Зуевской ТЭС / Фото из телеграм-канала
Также сообщается, что часть Зугрэса осталась без света. В других пабликах также пишут, что атакована Зуевская ТЭС и добавляют "удар нанесен по главному машинному залу, где размещаются паровые турбины и генераторы электростанции". Станция обеспечивает электроэнергией оккупированную территорию.
Взрывы на оккупированной Донетчине: последние новости
Во вторник, 11 ноября, в сети сообщали о атаке на Старобешевскую ТЭС, которая расположена на оккупированной территории Донецкой области и которую использовали оккупанты.
Взрывы прогремели и в оккупированном Шахтерске. Это произошло в начале ноября и тогда в сети писали о поражении нефтебазы.
Также дроны поразили склад боеприпасов на временно оккупированной территории в населенном пункте Новый Свет Донецкой области. Зафиксировано поражение цели и взрывы.