После освобождения Ирпеня в конце марта 2022 года в город отправились волонтеры. В помощи нуждались не только горожане, но и животные, которые тоже подверглись со стороны российских оккупантов издевательствам.

Среди тех, кто приехал в Ирпень после его деоккупации была волонтер и соучредитель фонда "Тринити Украина" Катя Ковалева. В подкасте "Воин свободы" эксклюзивно для 24 Канала она рассказала, что увидела там по прибытию и поделилась историей, которая ее шокировала.

Дорога в Ирпень, как декорации к фильму ужасов

На второй день после освобождения от российских оккупантов города Ирпень волонтерке позвонили коллеги и сказали, что надо отправляться туда. Нужно было забрать животных, а они, как тогда объяснили Екатерине, не всегда идут на контакт с мужчинами.

Там собакам ломали лапы и ставили растяжку. Одновременно работали пиротехники и ветеринары, надо было снять все это с животных,

– рассказала волонтерка.

Екатерина Ковалева вспомнила, что перед поездкой испытывала страх. Когда ее мама удивленно спросила у нее, действительно ли она решила туда поехать, волонтер с уверенностью ответила: "Конечно, да", но на душе было тревожно. В шесть утра женщина отправилась в путь. Говорит, что у нее было ощущение адреналина.

"Я ехала как по декорациям в кино, потому что тела погибших с земли на тот момент еще не убрали, их пораздувало, я даже не сразу поняла, что это по дороге лежали тела людей", – вспоминает Екатерина Ковалева.

Просьба, которая впоследствии обернулась шоком

Волонтер рассказала, что транспорт, в котором ехала, был загружен пищевыми продуктами, повербанками и другой гумпомощью. Когда приехала на место, оказалось, что людей там оставалось 37. Четырех "бусов" с "гуманитаркой" было много, поэтому развозили помощь в другие города.

"В Гостомеле ждали бабушки и дедушки, там мне надо было заехать адресно и передать пакеты людям. Мы заехали на эти маленькие улочки, везде была привязана белая лента, люди не выходили, они боялись, потому что не понимали кто приехал: украинцы или оккупанты. К некоторым людям мы едва доскутались", – вспомнила волонтер.

К Екатерине обратился один из мужчин, он позвонил ей и попросил, чтобы она забрала из его покинутого дома важные для него документы, которые хранил в сейфе. Он назвал код, чтобы волонтер могла его открыть.

Когда она заехала в его двор, то увидела, что в течение месяца там в вольере находились закрыты две собаки породы алабай, они были при смерти. Ни воды, ни продуктов у животных не было.

Я ему позвонила и спросила, почему же он не сказал о закрытых здесь у него собак, а он мне: "Пусть уже там сдохнут, зачем они нужны". Я ему сказала, что тогда и документы пусть сам едет и забирает. Почему нельзя было хотя бы выпустить животных на улицу? Меня шокировало это,

– поделилась волонтерка.

Отметим, Екатерина Ковалева также рассказала, как происходила эвакуация детей в начале широкомасштабного вторжения с прифронтовых территорий. Подробности об этом читайте в материале.

