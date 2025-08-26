Собакам ломали лапы, ставили растяжку, – волонтер о том, что увидела после освобождения Ирпеня
- После деоккупации Ирпеня волонтеры столкнулись с жестоким обращением с животными со стороны российских оккупантов.
- Волонтер Екатерина Ковалева, приехав в город после его освобождения, обнаружила во дворе заброшенного дома двух собак, которых владелец оставил без еды и воды, и отказался спасать.
После освобождения Ирпеня в конце марта 2022 года в город отправились волонтеры. В помощи нуждались не только горожане, но и животные, которые тоже подверглись со стороны российских оккупантов издевательствам.
Среди тех, кто приехал в Ирпень после его деоккупации была волонтер и соучредитель фонда "Тринити Украина" Катя Ковалева. В подкасте "Воин свободы" эксклюзивно для 24 Канала она рассказала, что увидела там по прибытию и поделилась историей, которая ее шокировала.
Дорога в Ирпень, как декорации к фильму ужасов
На второй день после освобождения от российских оккупантов города Ирпень волонтерке позвонили коллеги и сказали, что надо отправляться туда. Нужно было забрать животных, а они, как тогда объяснили Екатерине, не всегда идут на контакт с мужчинами.
Там собакам ломали лапы и ставили растяжку. Одновременно работали пиротехники и ветеринары, надо было снять все это с животных,
– рассказала волонтерка.
Екатерина Ковалева вспомнила, что перед поездкой испытывала страх. Когда ее мама удивленно спросила у нее, действительно ли она решила туда поехать, волонтер с уверенностью ответила: "Конечно, да", но на душе было тревожно. В шесть утра женщина отправилась в путь. Говорит, что у нее было ощущение адреналина.
"Я ехала как по декорациям в кино, потому что тела погибших с земли на тот момент еще не убрали, их пораздувало, я даже не сразу поняла, что это по дороге лежали тела людей", – вспоминает Екатерина Ковалева.
Просьба, которая впоследствии обернулась шоком
Волонтер рассказала, что транспорт, в котором ехала, был загружен пищевыми продуктами, повербанками и другой гумпомощью. Когда приехала на место, оказалось, что людей там оставалось 37. Четырех "бусов" с "гуманитаркой" было много, поэтому развозили помощь в другие города.
"В Гостомеле ждали бабушки и дедушки, там мне надо было заехать адресно и передать пакеты людям. Мы заехали на эти маленькие улочки, везде была привязана белая лента, люди не выходили, они боялись, потому что не понимали кто приехал: украинцы или оккупанты. К некоторым людям мы едва доскутались", – вспомнила волонтер.
К Екатерине обратился один из мужчин, он позвонил ей и попросил, чтобы она забрала из его покинутого дома важные для него документы, которые хранил в сейфе. Он назвал код, чтобы волонтер могла его открыть.
Когда она заехала в его двор, то увидела, что в течение месяца там в вольере находились закрыты две собаки породы алабай, они были при смерти. Ни воды, ни продуктов у животных не было.
Я ему позвонила и спросила, почему же он не сказал о закрытых здесь у него собак, а он мне: "Пусть уже там сдохнут, зачем они нужны". Я ему сказала, что тогда и документы пусть сам едет и забирает. Почему нельзя было хотя бы выпустить животных на улицу? Меня шокировало это,
– поделилась волонтерка.
Отметим, Екатерина Ковалева также рассказала, как происходила эвакуация детей в начале широкомасштабного вторжения с прифронтовых территорий. Подробности об этом читайте в материале.
Когда ВСУ освободили Ирпень и что там увидели?
Ирпень (Киевская область) украинские военнослужащие освободили 28 марта 2022 года. Он находился под оккупацией 23 дня. Тогда об этом официально заявил городской голова города Александр Маркушин, призвав горожан не возвращаться, пока не будет проведена "зачистка" территории.
31 марта 2022 года Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал кадры местности. В ведомстве заявили о впечатляющем количестве трупов гражданских и факты зверств армии России, которые та совершали в Ирпене в период оккупации. Например, одну из женщин, которая вышла на улицу покормить животных, застрелил российский снайпер.