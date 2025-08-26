Після звільнення Ірпеня наприкінці березня 2022 року в місто вирушили волонтери. Допомогу потребували не лише містяни, а й тварини, які теж зазнали з боку російських окупантів знущань.

Серед тих, хто приїхав в Ірпінь після його деокупації була волонтерка і співзасновниця фонду "Трініті Україна" Катя Ковальова. У подкасті "Воїн волі" ексклюзивно для 24 Каналу вона розповіла, що побачила там по прибуттю і поділилась історією, яка її шокувала.

Дорога до Ірпеня, наче декорації до фільму жахів

На другий день після звільнення від російських окупантів міста Ірпінь волонтерці зателефонували колеги й сказали, що треба вирушати туди. Потрібно було забрати тварин, а вони, як тоді пояснили Катерині, не завжди йдуть на контакт з чоловіками.

Там собакам ламали лапи й ставили розтяжку. Одночасно працювали піротехніки й ветеринари, треба було зняти все це з тварин,

– розповіла волонтерка.

Катерина Ковальова пригадала, що перед поїздкою відчувала страх. Коли її мама здивовано запитала в неї, чи дійсно вона вирішила туди поїхати, волонтерка з впевненістю відповіла: "Звісно, так", але на душі було тривожно. О шостій ранку жінка вирушила в дорогу. Каже, що в неї було відчуття адреналіну.

"Я їхала наче по декораціях в кіно, бо тіла загиблих з землі на ту мить ще не прибрали, їх пороздувало, я навіть не одразу зрозуміла, що це по дорозі лежали тіла людей", – пригадує Катерина Ковальова.

Прохання, яке згодом обернулось шоком

Волонтерка розповіла, що транспорт, в якому їхала, був завантажений харчовими продуктами, повербанками та іншою гумдопомогою. Коли приїхала на місце, виявилось, що людей там залишалось 37. Чотирьох "бусів" з "гуманітаркою" було забагато, тож розвозили допомогу в інші міста.

"В Гостомелі чекали бабусі та дідусі, там мені треба було заїхати адресно і передати пакунки людям. Ми заїхали на ці маленькі вулички, скрізь була прив'язана біла стрічка, люди не виходили, вони боялися, бо не розуміли хто приїхав: українці чи окупанти. До деяких людей ми ледь доскуталися", – пригадала волонтерка.

До Катерини звернувся один з чоловіків, він зателефонував їй і попросив, аби вона забрала з його покинутого будинку важливі для нього документи, які зберігав у сейфі. Він назвав код, аби волонтерка могла його відкрити.

Коли вона заїхала у його двір, то побачила, що протягом місяця там у вольєрі перебували зачинені дві собаки породи алабай, вони були при смерті. Ні води, ні харчів у тварин не було.

Я йому зателефонувала і запитала, чому ж він не сказав про зачинених тут в нього собак, а він мені: "Хай вже там здихають, навіщо вони треба". Я йому сказала, що тоді й документи хай сам їде та забирає. Чому не можна було хоча б випустити тварин на вулицю? Мене шокувало це,

– поділилась волонтерка.

