Собакам ламали лапи, ставили розтяжку, – волонтерка про те, що побачила після звільнення Ірпеня
- Після деокупації Ірпеня волонтери зіткнулися з жорстоким поводженням з тваринами з боку російських окупантів.
- Волонтерка Катерина Ковальова, приїхавши в місто після його звільнення, виявила у дворі покинутого будинку двох собак, яких власник залишив без їжі та води, і відмовився рятувати.
Після звільнення Ірпеня наприкінці березня 2022 року в місто вирушили волонтери. Допомогу потребували не лише містяни, а й тварини, які теж зазнали з боку російських окупантів знущань.
Серед тих, хто приїхав в Ірпінь після його деокупації була волонтерка і співзасновниця фонду "Трініті Україна" Катя Ковальова. У подкасті "Воїн волі" ексклюзивно для 24 Каналу вона розповіла, що побачила там по прибуттю і поділилась історією, яка її шокувала.
Дорога до Ірпеня, наче декорації до фільму жахів
На другий день після звільнення від російських окупантів міста Ірпінь волонтерці зателефонували колеги й сказали, що треба вирушати туди. Потрібно було забрати тварин, а вони, як тоді пояснили Катерині, не завжди йдуть на контакт з чоловіками.
Там собакам ламали лапи й ставили розтяжку. Одночасно працювали піротехніки й ветеринари, треба було зняти все це з тварин,
– розповіла волонтерка.
Катерина Ковальова пригадала, що перед поїздкою відчувала страх. Коли її мама здивовано запитала в неї, чи дійсно вона вирішила туди поїхати, волонтерка з впевненістю відповіла: "Звісно, так", але на душі було тривожно. О шостій ранку жінка вирушила в дорогу. Каже, що в неї було відчуття адреналіну.
"Я їхала наче по декораціях в кіно, бо тіла загиблих з землі на ту мить ще не прибрали, їх пороздувало, я навіть не одразу зрозуміла, що це по дорозі лежали тіла людей", – пригадує Катерина Ковальова.
Прохання, яке згодом обернулось шоком
Волонтерка розповіла, що транспорт, в якому їхала, був завантажений харчовими продуктами, повербанками та іншою гумдопомогою. Коли приїхала на місце, виявилось, що людей там залишалось 37. Чотирьох "бусів" з "гуманітаркою" було забагато, тож розвозили допомогу в інші міста.
"В Гостомелі чекали бабусі та дідусі, там мені треба було заїхати адресно і передати пакунки людям. Ми заїхали на ці маленькі вулички, скрізь була прив'язана біла стрічка, люди не виходили, вони боялися, бо не розуміли хто приїхав: українці чи окупанти. До деяких людей ми ледь доскуталися", – пригадала волонтерка.
До Катерини звернувся один з чоловіків, він зателефонував їй і попросив, аби вона забрала з його покинутого будинку важливі для нього документи, які зберігав у сейфі. Він назвав код, аби волонтерка могла його відкрити.
Коли вона заїхала у його двір, то побачила, що протягом місяця там у вольєрі перебували зачинені дві собаки породи алабай, вони були при смерті. Ні води, ні харчів у тварин не було.
Я йому зателефонувала і запитала, чому ж він не сказав про зачинених тут в нього собак, а він мені: "Хай вже там здихають, навіщо вони треба". Я йому сказала, що тоді й документи хай сам їде та забирає. Чому не можна було хоча б випустити тварин на вулицю? Мене шокувало це,
– поділилась волонтерка.
Зазначимо, Катерина Ковальова також розповіла, як відбувалась евакуація дітей на початку широкомасштабного вторгнення з прифронтових територій. Подробиці про це читайте в матеріалі.
Коли ЗСУ звільнили Ірпінь та що там побачили?
Ірпінь (Київська область) українські військовослужбовці звільнили 28 березня 2022 року. Він перебував під окупацією 23 дні. Тоді про це офіційно заявив міський голова міста Олександр Маркушин, закликавши містян не повертатися, доки не буде проведена "зачистка" території.
31 березня 2022 року Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував кадри місцевості. У відомстві заявили про вражаючу кількість трупів цивільних та факти звірств армії Росії, які та вчиняли в Ірпені у період окупації. Наприклад, одну з жінок, яка вийшла на вулицю погодувати тварин, застрелив російський снайпер.