Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував ексклюзивні кадри з Ірпеня. у відомстві зізнаються, що в місті велика кількість трупів цивільних.
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Працівник Центру зізнається, що на власні очі бачив тіла загиблих людей, яких вбив снайпер напередодні. Одна із жертв – жінка, яка вийшла надвір погодувати собаку.
"Росія – це держава-терорист! І вона має заплатити за свої численні злочини!" – додали в Центрі стратегічних комунікацій.
Як проходить зачистка Ірпеня / Фото Центру стратигічних комунікацій та інформаційної безпеки
Що відомо про звільнення Ірпеня: коротко
- Українські захисники звільнили Ірпінь від ворога 28 березня. У місті вже немає російських загарбників, периметр повністю контролюють українські військові.
- Але через постійні ворожі обстріли там все ще небезпечно. Мешканцям, які раніше евакуювалися звідти, радять поки не повертатися додому.
- Місцеві жителі розповідають про звірства окупантів. За їхніми словами, росіяни розстрілювали тих, хто їм не подобався, а тіла вбитих танками роздавлювали й просто вкатували в асфальт.
- Після звільнення Ірпеня рятувальники зачищають місто. Вони оприлюднили кадри того, як виносять тіла вбитих містян, наголосивши, що це має побачити весь світ.
До теми – в мережі з'явились кадри звільненого Ірпеня: