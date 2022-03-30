У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що в мирний час основне покликання надзвичайників – рятувати життя.

Читайте також До 50 загинули, ще 100 поранені, – мер Ірпеня про втрати серед військових і ТрО

Рятувальники показали, як виносять тіла вбитих з Ірпеня

Але тепер війна. На окупованих територіях гинуть наші громадяни. І тому ці страшні кадри роботи наших хлопців повинен бачити світ,

– наголосили в ДСНС.

Тепер надзвичайники не тільки допомагають рятувати, але, на жаль, і виносять тіла українців, життя яких забрали вороги. "Це тяжка і небезпечна робота, але і її потрібно робити", – додали рятувальники.

Вони також оприлюднили відповідне відео.

Надзвичайники виносять з Ірпеня тіла вбитих росіянами містян: дивіться відео

Ситуація в Ірпені: коротко

Українські захисники звільнили Ірпінь від ворога 28 березня. У місті вже немає російських загарбників, периметр повністю контролюють українські військові. Але через постійні ворожі обстріли там все ще небезпечно.

Місцеві жителі розповіли про звірства окупантів. Росіяни розстрілювали тих, хто їм не подобався, а тіла вбитих танками роздавлювали й просто вкатували в асфальт.

Зверніть увагу – у мережі показали кадри звільненого Ірпеня: дивіться відео