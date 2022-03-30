Про це сказав мер Ірпеня Олександр Маркушин 30 березня. Він зазначив, що 16 хлопців з територіальної оборони загинули.

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"Це наші герої. Ще 29 в лікарні. Якщо додати ще ЗСУ, то до 50 людей загинули і є 100 поранених", – сказав Маркушин.

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Мер зазначив, що відвоювавши Ірпінь сили оборони не дали пройти ворогу в Київ. Окупанти хотіли зробити місто плацдармом наступу на столицю, до якої всього 5 кілометрів.

На сьогодні немає інформації щодо кількості жертв серед мирного населення, але під час потужних бойових дій мешканців ховали в дворах, парках. Думаю, що це приблизно 200 – 300 людей,

– розповів Маркушин.

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