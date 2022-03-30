Об этом сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин 30 марта. Он отметил, что 16 ребят из территориальной обороны погибли.

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"Это наши герои. Еще 29 в больнице. Если добавить еще ВСУ, то до 50 человек погибли и есть 100 раненых", – сказал Маркушин.

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Мэр отметил, что отвоевав Ирпень силы обороны не дали пройти врагу в Киев. Оккупанты хотели сделать город плацдармом наступления на столицу, до которой всего 5 километров.

Сегодня нет информации о количестве жертв среди мирного населения, но во время мощных боевых действий жителей хоронили во дворах, парках. Думаю, что это примерно 200 – 300 человек,

– рассказал Маркушин.

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