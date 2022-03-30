В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что в мирное время основное призвание чрезвычайников – спасать жизнь.

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Спасатели показали, как выносят тела убитых из Ирпеня

Но сейчас война. На оккупированных территориях гибнут наши граждане. И поэтому эти страшные кадры работы наших парней должен видеть мир,

– подчеркнули в ГСЧС.

Теперь чрезвычайники не только помогают спасать, но, к сожалению, и выносят тела украинцев, жизнь которых забрали враги. "Это трудная и опасная работа, но и ее нужно делать", – добавили спасатели.

Они также обнародовали соответствующее видео.

Спасатели выносят из Ирпеня тела убитых россиянами горожан: смотрите видео

Ситуация в Ирпене: коротко

Украинские защитники освободили Ирпень от врага 28 марта . В городе уже нет российских захватчиков, периметр полностью контролируют украинские военные. Но из-за постоянных вражеских обстрелов там все еще опасно.

Местные жители рассказали о зверствах оккупантов. Русские расстреливали тех, кто им не нравился, а тела убитых давили танками и просто вкатывали в асфальт.