Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликует эксклюзивные кадры из Ирпеня. В ведомстве признаются, что в городе поражает количество трупов гражданских.

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Работник центра признается, что собственными глазами видел тела погибших гражданских, которых убил снайпер накануне. Одна из жертв – женщина, которая вышла на улицу покормить собаку.

"Россия – это государство-террорист! И она должна заплатить за свои многочисленные преступления!", – добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Как проходит зачистка Ирпеня / Фото Центра стратигических коммуникаций и информационной безопасности

Что известно об освобождении Ирпеня: кратко

Украинские защитники освободили Ирпень от врага 28 марта. В городе уже нет российских захватчиков, периметр полностью контролируют украинские военные.

Но из-за постоянных вражеских обстрелов там все еще опасно. Жителям, которые ранее эвакуировались оттуда, советуют пока не возвращаться домой.

Местные жители рассказывают о зверствах оккупантов. По их словам, россияне расстреливали тех, кто им не нравился, а тела убитых танками раздавливали и просто укатывали в асфальт.

После освобождения города спасатели зачищают город. Они обнародовали кадры того, как выносят тела убитых горожан, отметив, что это должен увидеть весь мир.

Интересное видео: в сети появились кадры освобожденного Ирпеня