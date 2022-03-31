Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликует эксклюзивные кадры из Ирпеня. В ведомстве признаются, что в городе поражает количество трупов гражданских.
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Работник центра признается, что собственными глазами видел тела погибших гражданских, которых убил снайпер накануне. Одна из жертв – женщина, которая вышла на улицу покормить собаку.
"Россия – это государство-террорист! И она должна заплатить за свои многочисленные преступления!", – добавили в Центре стратегических коммуникаций.
Как проходит зачистка Ирпеня / Фото Центра стратигических коммуникаций и информационной безопасности
Что известно об освобождении Ирпеня: кратко
- Украинские защитники освободили Ирпень от врага 28 марта. В городе уже нет российских захватчиков, периметр полностью контролируют украинские военные.
- Но из-за постоянных вражеских обстрелов там все еще опасно. Жителям, которые ранее эвакуировались оттуда, советуют пока не возвращаться домой.
- Местные жители рассказывают о зверствах оккупантов. По их словам, россияне расстреливали тех, кто им не нравился, а тела убитых танками раздавливали и просто укатывали в асфальт.
- После освобождения города спасатели зачищают город. Они обнародовали кадры того, как выносят тела убитых горожан, отметив, что это должен увидеть весь мир.
Интересное видео: в сети появились кадры освобожденного Ирпеня