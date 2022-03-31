Столица готова помогать всем необходимым для того, чтобы поскорее вернуть городок к жизни. Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель председателя Киевского городского совета Николай Поворозник.

Важно Ориентировочно 200 – 300 человек могли погибнуть в Ирпене, многие – до сих пор под завалами, – мэр

"Однако там (в Ирпене – 24 канала) очень много работы, она должна проходить по плану", – подчеркнул Поворозник.

Как минимум месяц нужен на восстановление Ирпеня

Он пояснил, что в населенный пункт можно будет вернуться не раньше, чем через месяц . За это время в Ирпене могут быть созданы более-менее нормальные условия для проживания.

Пока город – заминирован. Там нужно разобрать завалы, обновить водо- и электроснабжение.

После этого можно будет говорить о возвращении в город,

– отметил замглавы КГГА.

Такая же ситуация с Бучей и Гостомелем. "Пока о них трудно говорить, учитывая, что там сейчас происходят бои", – добавил Поворозник.

Мэр города Александр Маркушин подчеркнул, что в Ирпень сейчас нельзя возвращаться , потому что его 50% территории разрушено.