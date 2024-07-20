"Цинічне самоуправство": у Києві знесли історичну садибу Зеленських кінця XIX століття

У Києві несанкціоновано знесли садибу Зеленських, збудовану у 1890 році. На цьому місці планують будівництво ЖК "Тургеневъ".

Садиба розташовувалася по вулиці Олександра Кониського, 22. Поліція розпочала кримінальне провадження.

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Активісти вимагали присвоїти садибі статус пам'ятки

За розслідування знесення садиби Зеленських взялися поліцейські. Увечері 19 липня поліції повідомили про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі за допомогою важкої будівельної техніки знесли садибу Зеленських.

Садиба Зеленських була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Вона вважалася однією із найстаріших будівель вулиці. У період з 1911 по 1915 роки у садибі проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

"Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту. За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження... Всі обставини події встановлюються", – написали у поліції.

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА назвали знесення садиби "цинічним самоуправством".

Шокуюча ситуація! Те, що наразі відбувається – зухвале та цинічне самоуправство! Міська влада та Департамент охорони культурної спадщини обурені ситуацією, що сталася. Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності,

– зазначила директорка департаменту Марина Соловйова.

Вона розповіла також, що за два дні до знесення Громадська організація "Спадщина Київ" подала до департаменту пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння садибі статусу пам’ятки. Раніше кияни підписали відповідну петицію, яка була підтримана міським головою Києва Віталієм Кличком.

Активіст Дмитро Перов також розповів, що на місці садиби Зеленських планують збудувати ЖК "Тургеневъ". А днями Український інститут національної пам'яті визнав, що це будівництво не відповідає вимогам закону.

До слова, демонтажні роботи починалися ще в 2021 році. Втім, через розголос їх припинили. Але Київрада заявила, що підстав для припинення зведення житлового комплексу немає та відмовилася внести садибу до об'єктів культурної спадщини.

У Києві знищили садибу ХІХ століття / Фото Нацполіції та Дмитра Перова