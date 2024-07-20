"Циничное самоуправство": в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века

В Киеве несанкционированно снесли усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. На этом месте планируют строительство ЖК "Тургеневъ".

Усадьба располагалась по улице Александра Конисского, 22. Полиция начала уголовное производство.

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Активисты требовали присвоить усадьбе статус памятника

За расследование сноса усадьбы Зеленских взялись полицейские. Вечером 19 июля полиции сообщили, что на улице Александра Конисского неизвестные с помощью тяжелой строительной техники снесли усадьбу Зеленских.

Усадьба Зеленских была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Она считалась одной из старейших зданий улицы. В период с 1911 по 1915 годы в усадьбе проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

"Полицейские установили местонахождение техники и изъяли ее, решается вопрос о ее аресте. По данному факту следователи Шевченковского управления полиции расследуют уголовное производство... Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – написали в полиции.

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА назвали снос усадьбы "циничным самоуправством".

Шокирующая ситуация! То, что сейчас происходит – дерзкое и циничное самоуправство! Городская власть и Департамент охраны культурного наследия возмущены ситуацией, что произошла. Считаем, что правоохранительные органы должны дать свою оценку и привлечь виновных к ответственности,

– отметила директор департамента Марина Соловьева.

Она рассказала также, что за два дня до сноса Общественная организация "Наследие Киев" подала в департамент пакет доработанной учетной документации о присвоении усадьбе статуса памятника. Ранее киевляне подписали соответствующую петицию, которая была поддержана городским головой Киева Виталием Кличко.

Активист Дмитрий Перов также рассказал, что на месте усадьбы Зеленских планируют построить ЖК "Тургеневъ". А на днях Украинский институт национальной памяти признал, что это строительство не соответствует требованиям закона.

К слову, демонтажные работы начинались еще в 2021 году. Впрочем, из-за огласки их прекратили. Но Киевсовет заявил, что оснований для прекращения возведения жилого комплекса нет и отказались внести усадьбу к объектам культурного наследия.

В Киеве уничтожили усадьбу XIX века / Фото Нацполиции и Дмитрия Перова