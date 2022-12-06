После этого решения суда застройщик может снести здание. Следует вспомнить, что в 2021 году там уже начинали демонтаж.
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Как ОАСК принимал решение
Окружной административный суд города Киева 2 декабря 2022 решил, что стоит отменить приказы Минкульта и Департамента охраны культурного наследия, согласно которым здание "Цветы Украины" входило в реестр памятников культурного наследия.
Следует заметить, что рассматривали дело очень быстро и по упрощенной процедуре. Именно поэтому участникам дела об этом даже не должны сообщать.
Инициативная группа "Сохранить Цветы Украины" написала, что узнала о решении только потому, что следили за делом.
"Цветы Украины" больше не памятка, не имеет охранного статуса, на застройщика больше не действует предписание Минкульта о запрете строительных работ. Несколько шагов – и он снова сможет вернуться к своей фантазии о стеклянном офисном центре,
– отметила группа.
Именно поэтому они призвали Минкульт и Департамент охраны культурного наследия – подать апелляцию и высказать свою официальную позицию по поводу этих событий, а людей распространять новость и быть "готовыми выходить под Цветы, когда господин Пышный попытается снова окружить дом забором".
Как ОАСК аргументировал свое решение
В решении суда говорится, что:
- сооружение якобы – не уникальное произведение архитектуры;
- а само утверждение об уникальности является "безосновательным и не основывается на действительных обстоятельствах";
- "поскольку застройка указанных улиц не имеет охранного статуса, состоит из различных объектов, построенных в разных стилях и в разное время";
- "любые данные по уникальности подобной застройки объективно отсутствуют";
- якобы нет оснований полагать, что "Цветы Украины" являются "уникальным советским объектом".
Как выглядело сооружение в июле 2021 года после попытки сноса
Что известно о скандале "Цветов Украины"
- В июле 2021 года модернистское здание "Цветы Украины" на Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве, окружили забором и начали демонтировать. В тот период с нее срезали 30-летний виноград и снесли часть постройки. Однако люди не позволили продлить – они сломали забор и зашли на территорию здания.
- Затем в дело вмешался Минкульт. Глава министерства Александр Ткаченко заявил, что демонтаж здания нужно немедленно остановить.
- После этого суд арестовал здание "Цветы Украины" и запретил какие-либо работы там.
- Впоследствии Киевская городская государственная администрация предоставила зданию охранный статус, а Минкульт внес дом в реестр государственных достопримечательностей.