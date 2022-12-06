После этого решения суда застройщик может снести здание. Следует вспомнить, что в 2021 году там уже начинали демонтаж.

Читайте также На здание "Цветы Украины" суд арестовал: любые работы запретили

Как ОАСК принимал решение

Окружной административный суд города Киева 2 декабря 2022 решил, что стоит отменить приказы Минкульта и Департамента охраны культурного наследия, согласно которым здание "Цветы Украины" входило в реестр памятников культурного наследия.

Следует заметить, что рассматривали дело очень быстро и по упрощенной процедуре. Именно поэтому участникам дела об этом даже не должны сообщать.

Инициативная группа "Сохранить Цветы Украины" написала, что узнала о решении только потому, что следили за делом.

"Цветы Украины" больше не памятка, не имеет охранного статуса, на застройщика больше не действует предписание Минкульта о запрете строительных работ. Несколько шагов – и он снова сможет вернуться к своей фантазии о стеклянном офисном центре,

– отметила группа.

Именно поэтому они призвали Минкульт и Департамент охраны культурного наследия – подать апелляцию и высказать свою официальную позицию по поводу этих событий, а людей распространять новость и быть "готовыми выходить под Цветы, когда господин Пышный попытается снова окружить дом забором".

Как ОАСК аргументировал свое решение

В решении суда говорится, что:

сооружение якобы – не уникальное произведение архитектуры;

а само утверждение об уникальности является "безосновательным и не основывается на действительных обстоятельствах";

"поскольку застройка указанных улиц не имеет охранного статуса, состоит из различных объектов, построенных в разных стилях и в разное время";

"любые данные по уникальности подобной застройки объективно отсутствуют";

якобы нет оснований полагать, что "Цветы Украины" являются "уникальным советским объектом".

Обратите внимание! Учебно-методический павильон "Цветы Украины" – уникальное здание в стиле модернизма. Его архитектор – Николай Левчук. Проект награжден Союзом архитекторов Украины как лучшее архитектурное произведение 1985 года.



Как выглядело сооружение в июле 2021 года после попытки сноса

Что известно о скандале "Цветов Украины"