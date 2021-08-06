Министр культуры отметил, что приказ о внесении дома в реестр уже подписан. Теперь "Цветы" – официально является памятником архитектуры, монументального искусства местного значения.
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Нельзя перестраивать и разрушать
Зданию присвоен охранный статус. Это значит, что его нельзя разрушить или перестроить.
Спасибо киевлянам за неравнодушие и готовность отстаивать исторический облик города,
– написал Ткаченко.
Что предшествовало этому
Напомним, что 3 августа КГГА сообщила о том, что этот дом предоставили статус только что выявленного объекта культурного наследия. Это решение местных властей было необходимо по закону для завершения процедуры внесения в государственный реестр памятников.
Чуть не разрушили
12 июля застройщик начал демонтаж здания. Впрочем, общественные активисты остановили работу.
Позже в КГГА отметили, что компания не имела прав начинать разбирать здание. Суд наложил арест на "Цветы".
В чем уникальность здания
До 2000-х годов в сооружении, кроме крупнейшего в Киеве магазина цветов, содержались:
- оранжерея
- выставочный зал
- опытная база
- кружки флористики
- административные и складские помещения
Киевляне считают это сооружение уникальным, построенным в стиле модернизма в 80-х годах прошлого века. Проект получил награду Союза архитекторов Украины как лучшее архитектурное произведение.