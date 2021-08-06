Министр культуры отметил, что приказ о внесении дома в реестр уже подписан. Теперь "Цветы" – официально является памятником архитектуры, монументального искусства местного значения.

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Нельзя перестраивать и разрушать

Зданию присвоен охранный статус. Это значит, что его нельзя разрушить или перестроить.

Спасибо киевлянам за неравнодушие и готовность отстаивать исторический облик города,

– написал Ткаченко.

Что предшествовало этому

Напомним, что 3 августа КГГА сообщила о том, что этот дом предоставили статус только что выявленного объекта культурного наследия. Это решение местных властей было необходимо по закону для завершения процедуры внесения в государственный реестр памятников.

Чуть не разрушили

12 июля застройщик начал демонтаж здания. Впрочем, общественные активисты остановили работу.

Позже в КГГА отметили, что компания не имела прав начинать разбирать здание. Суд наложил арест на "Цветы".

Здание приобрели два частных инвестора, которые представляют иностранный фонд инвестиций Rockwill Group. На месте здания планировали построить офисный центр.

В чем уникальность здания

До 2000-х годов в сооружении, кроме крупнейшего в Киеве магазина цветов, содержались:

оранжерея

выставочный зал

опытная база

кружки флористики

административные и складские помещения

Киевляне считают это сооружение уникальным, построенным в стиле модернизма в 80-х годах прошлого века. Проект получил награду Союза архитекторов Украины как лучшее архитектурное произведение.