Любые работы по реконструкции сооружения необходимо согласовывать с соответствующим органом охраны культурного наследия. Владелец здания в течение месяца должен заключить охранный договор.

Другая история В Киеве на месте недостроя образовалось озеро и поселились утки

Защищена законом

Решение приняли в КГГА. Об этом сообщил один из заместителей главы администрации Владимир Прокопов.

В течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что обнаруженный объект. Кроме того, "Цветы Украины" теперь подлежат защите в соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия",

– подчеркнул он.

Чиновник добавил, что копия этого приказа была также направлена ​​в Министерство культуры и информационной политики Украины с целью внесения объекта в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Предыстория

Впервые о реконструкции здания стало известно 20 июня. С тех пор в здании начали демонтировать окна, а также обрезали 30-летний виноград, который рос на его стенах.

6 июля несколько десятков киевлян проводили акцию "Я с Цветами" в честь сохранения здания.

12 июля начался демонтаж. Снесена уже часть здания. Впрочем, активисты сломали забор и зашли на территорию – работы приостановили.

Позже на здание суд наложил арест.

Почему люди против сноса

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" – уникальное здание в стиле модернизм архитектора Николая Левчука. Проект получил награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года.

Так здание выглядело до начала демонтажа / save.kvity.ukrainy

Также напоминаем, что министр культуры Александр Ткаченко заявил, что демонтаж здания "Цветы Украины", против которого выступают активисты, нужно немедленно остановить.