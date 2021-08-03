Аэросъемка проводилась 30 июля. Ее автор – Сергей Мухлынин.
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Речь идет о месте, где строят новый ТРЦ Lisova Mall.
Полюбуемся птицами с дрона, заброшенным строительством и пейзажами. На краю озера наблюдается попытка оживления строительства. Однако сколько времени и денег нужно потратить, чтобы воскресить объект после затопления – неизвестно,
– написал автор видео.
Он также добавил, что вода в котловане стоит с зимы.
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