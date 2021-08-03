Аерозйомка проводилась 30 липня. Її автор – Сергій Мухлинін.
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Йдеться про місце, де будують новий ТРЦ Lisova Mall.
Помилуємося птахами з дрона, занедбаним будівництвом і пейзажами. На краю озера спостерігається спроба оживлення будівництва. Однак скільки часу і грошей треба витратити, щоб воскресити об’єкт після затоплення – невідомо,
– написав автор відео.
Він також додав, що вода у котловані стоїть із зими.
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