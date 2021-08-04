В частности, об исчезновении образца художественного металла в стиле модерн пишет Антон Короб в фейсбуке. Он уверен, что в преступлении замешано руководство или работники ритуального КП.
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Изысканная и старинная вещь
Калитка украшала старинный склеп началае 1910-х годов на 8 участке Байкового кладбища.
Элегантные ажурные металлические двери были выдающимся образцом художественной ковки в стиле модерн. Плавные, тягучие линии, которые показывают эстетику ар-нуво, переплетаясь, образовывали крест изысканного рисунка,
– описывает пропавшую вещь Короб.
Последний раз он видел их год назад. Определить примерное время исчезновения трудно, пишет краевед.
Обвиняет коммунальщиков
Ответственность за исчезновение этого выдающегося произведения лежит на руководстве и сотрудниках ритуального коммунального предприятия, которое хозяйничает на Байковом кладбище – так считает Короб.
Он объясняет, что склеп расположен в центре кладбища, поэтому тянуть металл бездомным отсюда нет смысла, так как множество металлических элементов находится на периферии Байкового кладбища, а риск быть замеченным здесь больше.
Поэтому любые, возможные в этих случаях, оправдания от "могильщиков" о роли бомжей в похищении металлической калитки с центрального участка кладбища будут очевидным лукавством,
– предполагает он.
Также краевед сообщил, что информация по этому склепу была утеряна и неизвестно кто был там похоронен и кто его автор. Короб предполагает, что мавзолей построил известный архитектор Владислав Городецкий.