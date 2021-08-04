Зокрема, про зникнення зразку художнього металу у стилі модерн пише Антон Короб у фейсбуці. Він впевнений, що у злочині замішане керівництво або працівники ритуального КП.

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Вишукана й старовинна річ

Хвіртка прикрашала старовинний склеп початку 1910-х років на 8 ділянці Байкового цвинтаря.

Елегантні ажурні металеві двері були визначним зразком художнього ковальства у стилі модерн. Плавні, тягучі лінії, які показують естетику ар-нуво, переплітаючись, утворювали хрест вишуканого малюнку,

– описує зниклу річ Короб.

Останній раз він їх бачив рік тому. Визначити приблизний час зникнення важко, пише краєзнавець.

Звинувачує комунальників

Відповідальність за зникнення цього визначного твору лежить на керівництві та працівниках ритуального комунального підприємства, яке господарює на Байковому кладовищі – так вважає Короб.

Він пояснює, що склеп розташовано в центрі цвинтаря, тому тягти метал безхатченкам звідси нема сенсу, оскільки багато металевих елементів є на периферії Байкового кладовища, а ризик бути поміченим тут більше.

Тому будь-які, імовірні у цих випадках, виправдання від "гробарів" щодо ролі бомжів у викраденні металевої хвіртки з центральної дільниці цвинтаря будуть очевидним лукавством,

– припускає він.

Також краєзнавець повідомив, що інформація стосовно цього склепу була втрачена й невідомо хто був там похований та хто його автор. Короб припускає, що мавзолей збудував виданий архітектор Владислав Городецький.

Редакція сайту 24 каналу звернулась до ритуального комунального підприємства, аби з'ясувати деталі зникнення хвіртки й почути відповіді на звинувачення.