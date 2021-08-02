Под завалами оказались 13 человек, двух из которых удалось извлечь живыми. Среди погибших было 5 гостей с тогдашнего Союза: молодожены из Москвы, житель Нового Оскола и трое жителей Южно-Сахалинска.

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Обвал

Портик с массивным балконом и балюстрадой долго стоял в строительных лесах. На колоннах работники меняли облицовочную плитку .

. В среду 2 августа строители перфораторами срезали старую плитку и пошли на обед.

В тот день, вспоминают очевидцы, шел дождь, поэтому люди собрались под почтой.

Сооружение рухнуло в 16 часов 20 минут: сначала упала крайняя левая колонна, которая повлекла за собой остальную конструкцию.

Посылал телеграмму домой. Написал, отдал, и пошел на выход. И вдруг вспомнил, что немного не так написал. Вернулся обратно. И в этот момент – такой грохот, и главное, что пыль, пыль ... прямо внутрь. Хотел выбежать через центральный выход, а там ужас. Гора кирпича, колонны. Всех людей, кто был в почтамте, выводили через второй этаж запасного выхода на другую сторону. Так Бог меня сохранил,

– рассказал Сергей Паничик, который в тот момент находился в помещении почты.



Трагедия на Крещатике произошла 2 августа 1989 года / Архивное фото

Спасательные работы

Первыми разбирать руины и извлекать пострадавших бросились прохожие и воины-афганцы, которые именно в этот день праздновали на Крещатике День воздушно-десантных войск.



Первыми разбирать завалы бросились прохожие / Архивное фото

Запомнился десантник-афганец, который с травмированной ногой работал наравне со всеми до двух часов ночи. Городской совет выразил нам благодарность и подарил праздничные открытки с фото Главпочтамта. После трагедии их изъяли из свободной продажи,

– написал пользователь фейсбука Sergey Vladimirov.



Трагедия унесла жизни 11 человек / Архивное фото

Из-под завалов извлекли 11 тел и двух киевлян, которым посчастливилось выжить после трагедии. Правда, один из них потерял обе ноги.



Двух человек вытащили из-под завалов живыми / Архивное фото

Почему произошла трагедия

Возмущенная общественность контролировала и обсуждала ход расследования.

Официальной причиной трагедии, которую назвала власть Киева, был брак, допущенный при строительстве помещения в 1957 году.

Среди других версий были подземные работы под Майданом Независимости в ходе строительства станции метро "Площадь Октябрьской революции".

Также звучали предположения о халатности и нарушении правил строительных работ во время ремонта. Очевидцы утверждали, что существенные деформации главпочтамта можно было наблюдать еще за день до обвала.



Официальной причиной стали нарушения безопасности ремонтных работ / Архивное фото

Впоследствии конструкцию на нынешнем Майдане Независимости восстановили.



Современный вид Киевского главпочтамта / Фото Википедия