Начался 1991 год все же с тревожных новостей. Саддам Хусейн вторгся в Кувейт. В ответ на это Ираку объявили войну США и союзники. На территории страны началась операция "Буря в пустыне".

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Уменьшение валютного курса рубля

Последнее десятилетие ХХ века для укранцев началось тревожно. Сотнями миллионов долларов можно измерить финансовую аферу, которую в Советском Союзе провели под видом реформ в январе 1991 года.

Тогдашний премьер-министр СССР Валентин Павлов предложил оживить экономику за счет конфискации денег советских граждан. Эта денежная реформа предусматривала изъятие из оборота и обмена купюр образца 1961 года:

50-рублевых;

100-рублевых.

На это выделили 3 дня. Обменять за раз можно было не более 1000 рублей. Наличными забрать можно было не более 500 рублей в Сберкассе. Без предварительного объявления 2 апреля 1991 года существенно уменьшили валютный курс рубля.

Отметим! В 1990 году инфляция составила 10%, а в середине 1991 года ее темп вырос до 25% в течение недели. Например, хлеб в начале месяца стоил 20 копеек, а в конце – уже 1 советский рубль.

Так бедные стали еще беднее, власть возненавидели еще больше. В Кремле это понимали. "В этом очень тяжелом моменте перестройки, когда перед нами, как Дамоклов меч, нерешенные проблемы, связанные с продовольствием и состоянием рынка, то, что волнует людей, то, что в жизни их раздражает", – сказал первый президент СССР Михаил Горбачев во время демонстрации 7 октября 1987 года.



Горбачев осознавал проблемы / Фото ТАСС

Слова о раздражении от Горбачева не были пустословием. Из 15 советских республик мало кто хотел до конца оставаться на борту коммунистического Титаника, который уже шел ко дну. Ряд советских республик начали провозглашать независимость:

Литва – 11 марта 1990 года;

Латвия – 4 мая 1990 года;

Эстония – 8 мая 1990 года;

Кавказ – 9 апреля 1991 года;

Грузия – 9 апреля 1991 года;

Украина – 24 августа 1991 года;

Россия – 8 декабря 1991 года.

Кстати, к 26 декабря 1991 года власть Советского Союза признала независимость своих бывших республик. Тезис, что Советский Союз развалил Горбачев – слишком упрощенное видение длительных процессов, которые сопровождали историю СССР.

А еще попытка отбелить жестокий и бездарный режим, который держался на тоталитаризме. Весь СС можно понять одной фразой: "Тащи с завода каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость!".

Стратегия "контролируемого технологического отставания"

Начиная с 1960-х годов и вплоть до 1980-х годов СССР становился зависимым от зарубежного импорта продуктов. С технологиями было еще труднее. Стратегия "контролируемого технологического отставания" предусматривала, что технику и технологии могли продавать в социалистические страны не раньше, чем через 4 года после начала их серийного выпуска.

Справка. Стратегии придерживались США и еще 20 стран. Программа стартовала в 1949 году и закрылась только в 1994 году.

"Брежневское" правление было настолько эффективным, что в Союз начали импортировать даже говядину, сахар и сою. И когда уже казалось, что хуже не будет, Андропов втянулся в войну в Афганистане. Это запустило механизм новых санкций.

Новая волна репрессий

В результате – пустые прилавки магазинов, дефицит и процветание коррупции и блата. Чтобы удержать иллюзию изобилия, началась новая волна репрессий. Было достаточно не молчать о преступлениях режима, чтобы на твоей жизни поставили крест.

Например, Василия Стуса – талантливого украинского поэта и правозащитника – коммунисты бросили за решетку в 1980 году. Главная вина – убеждения украинца. Стус настаивал на необходимости сохранения и развития украинской культуры.



Стуса посадили в 1980 году / Портрет писателя из музея "Бойковщина" в Долине

Далее 1980-е годы – смерть Андропова. Дома уже пустой холодильник и дефицит даже туалетной бумаги. Вытягивать страну из застоя Компартия решила руками нового поколения коммунистов.

Компромиссная фигура Горбачева

Компромиссной для различных господствующих кланов фигурой стал именно Михаил Горбачев. Ставку на него сделали и страны Западной блока. В обмен на согласие отпустить Восточную Европу с орбиты влияния Москвы на Западе согласились поддержать Советский Союз.

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Если верить статистике КГБ – в течение 1989 года в Украине произошло более 1,5 тысячи массовых мероприятий. Половину из них не санкционировали. Почти все акции – национально-патриотического характера. Но стремление украинских демократов было "голосом кричащего в пустыне". Внешней поддержки не было.

Призывы международных дипломатов

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время визита в Киев в 1990 году призвала украинских депутатов отказаться от идеи независимости и советовала оставаться в составе СССР.

В том же 1991 году за 3 недели до провозглашения независимости посетил Украину и Джордж Буш. Выступая в украинском парламенте, Джордж Буш призвал украинских политиков отказаться от самоубийственного национализма и забыть о независимости.

Такая поддержка тезисов Горбачева возмутила не только украинское общество, но и дома. Американские журналисты прозвали ее "котлетой по-киевски" за то, что в ней президент Америки, говоря о свободе и демократии, убеждал украинцев оставаться в составе тоталитарного государства.

Самостоятельное движение в Украине происходило на фоне распада Югославии. В 1991 году Балканы уже охватила кровавая война. И появление еще одной точки дестабилизации, теперь на территории Союза, не вписывалось в планы международного сообщества.

Запад готов был договариваться только с Горбачевым, как с лидером коммунистического блока, который обещал свернуть гонку вооружений. Поэтому свой большой путь украинцам приходилось преодолевать небольшими шагами самостоятельно.

Самостоятельные шаги Украины на большом пути

В январе 1990 года миллионы украинцев вышли на улицу. "Живая цепь" растянулась на 770 километров. Это был мирный протест и напоминание об истории украинских государств УНР и ЗУНР.

Осенью этого же года многие участники "живой цепи" вышли на очередную акцию протеста. Участники "революции на граните" – требовали:

не допустить подписания УССР нового союзного договора;

чтобы украинские призывники служили исключительно в пределах республики.

Главным двигателем изменений в Украине были созданные в 1989 году – "Народное Движение Украины за перестройку" и "Всеукраинское общество политзаключенных и репрессированных". Украинцы вдохновлялись примером многих других народов, которые требовали свободу.



"Революция на граните" / Фото Associated Press

Балтийские республики силой вырывались из-под опеки россиян. В соседней Польше в 1989 году протестное движение добилось свободных выборов, на которых президентом избрали представителя оппозиционной Солидарности. В Румынии пал режим Чаушеску. Кадры его расстрела дали очень четкий сигнал – неприкосновенности даже для высшего руководства страны нет.

Знаковость 1991 года

Во многом был знаковым 1991 год. На руинах советского автопрома выпустили новую "Волгу". Газ – 31-029 получила в народе прозвище "ослобик". Концерн Volkswagen запустил в продажу третье поколение гольфов, со временем эти машины заслужат себе авторитет не только в Западной Европе, но и на Востоке и на бездорожье бывшего союза.

Еще одной новинкой автопрома, которая появилась в 1991 году и впоследствии стала иконой стиля среди внедорожников был Mitsubishi Pajero. На нем впервые появилась полноприводная многорежимная трансмиссия Super Select, которая позволяла передвигаться на полном приводе по сухим покрытиям в соответствии с наличием межосевого дифференциала.

Создание Всемирной паутины

Трудно представить сегодняшний мир без события, которое произошло 6 августа 1991 года – Тим Бернерс-Ли анонсировал проект Всемирной паутины. Тогда мало кто понимал масштабы изменений и перспективы возможностей Интернета.

Но создали первый веб-сайт Info.cern.ch. Всемирная паутина становится доступной для пользователей персональных компьютеров. Так начались исторические изменения и начало технологической революции.

Шанс Украины для окончательного рывка

В августе 1991 года украинцам выпал шанс для окончательного рывка. В Москве – государственный переворот. "Старая гвардия" коммунистов, убрав Горбачева, пыталась вернуть все к андроповским, а, возможно, и сталинским временам.

То есть силой придавить все национально-демократические движения, сесть на потоки и собирать сливки с трудового народа. Москва задымила 21 августа. В Украине единственной политической силой, которая совершила организованное сопротивление путчистам, был РУХ.

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"Я думаю, что нам надо задекларировать четкую и острую позицию. Мы квалифицируем этот переворот как государственный переворот. И теперь понимаем, что эти заговорщики не опираются на серьезные силы, а против них будет большинство. И очевидно, они не долго будут", – сказал Левко Лукьяненко.



Левко Лукьяненко / Фото Укринформ

В жаркие августовские дни 1991 года под стенами Верховной Рады собрались тысячи людей. Это была поддержка, на которую рассчитывали депутаты из пропатриотичного лагеря демократов.

Двигателем перемен была группа депутатов под названием "Народный Совет". В ее составе было 126 нардепов. Коммунистов было больше - 239. Но украинская партэлита не спешила за андроповцами из Москвы.

Председатель Верховного Совета УССР, фактически руководитель республики – бывший комсорг Леонид Кравчук призвал к спокойствию. Путчистов не поддержал, но и самостийников открыто не одобрял:

путч начался 19 августа;

21 августа на улицах советской столицы были танки;

22 стало понятно, переворот не удался;

24 августа Леонид Кравчук таки созвал заседание Верховного Совета УССР.

В то же время под стенами парламента начался митинг под желто-голубыми флагами. По инициативе группы национал-патриотических депутатов на голосование вынесли документ чрезвычайной исторической важности – Акт провозглашения независимости Украины.

Что такое Акт провозглашения независимости Украины? Текст Акта, который состоял из 93 слов, набрали на печатной машинке 22 августа. Он поместился на одной странице бумаги. Суть Декларации о независимости изложена всего тремя предложениями. Центральным из которых было: "Провозгласить 24 августа 1991 года Украину независимым демократическим государством".

В условиях ослабления центральной власти, абсолютное большинство членов парламента – 346 депутатов – поддержали соответствующее решение. Над зданием Верховной Рады Украины впервые подняли желто-голубой флаг.

Впоследствии пришла очередь тех, кто проиграл. Коммунистов, которым боком вылезала поддержка путчистов. Бывшего главного "красного барона" Украины – Станислава Гуренко, а он тогда был среди возможных преемников Горбачева, в украинском парламенте выгнали с трибуны. Впоследствии и вся Коммунистическая партия Украины оказалась вне закона.

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Впервые Коммунистическую партию в Украине запретили через неделю после провозглашения независимости – 30 августа 1991 года. Основание – сотрудничество с заговорщиками из Государственного комитета по чрезвычайному положению.

Подробнее о знаковом референдуме 1991 года и пути Украины к самостоятельному плаванию – в программе.