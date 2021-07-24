Окончательно разобрали монументальную композицию вечером 23 июля. Все ее составляющие направились в музей "Территория террора".
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Что будет на месте советского памятника
Здесь собрались создать сквер памяти Героев Украины. В то же время изменят инфраструктуру, в частности обустроят подземный паркинг. Также установят велодорожку с Сыхова на улицу Витовского.
В то же время местные власти намерены обустроить безбарьерный спуск в парк имени Ивана Франко. Вероятно, здесь обустроят и станцию канатной дороги.
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Демонтаж монумента Славы во Львове: коротко
- Соответствующее решение приняли еще феврале 2018 года. Работы продолжались постепенно и в несколько этапов.
- В частности, в декабре 2018-го начали демонтировать отдельные элементы.
- В марте 2019-го снесли 30-метровую стелу Монумента славы из-за ее аварийного состояния.
- А в апреле 2021 года разобрали барельефы, размещенные во внутренней части. После рабочие сняли плитку под ними.
- По словам бывшего пророссийского депутата Михаила Добкина, он якобы купил один из барельефов монумента – орден "Победы".
Что известно о Монументе славы во ЛьвовеПолное название – Монумент боевой славы Вооруженных сил СССР. Открыли его в мае 1970 года. Неподалеку располагается Академия сухопутных войск.
Ансамбль выполнен в камне и бронзе. Состоял он из 30-метрового бетонного пилона, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы с большими рельефами. На вертикальном пилоне – горельефы, символизирующие основные рода войск. Центр ансамбля – скульптуры советского Воина и "Родины-матери". История Советской армии раскрывается в шести многофигурных горельефах, расположенных с обеих сторон стелы.
Авторский коллектив – скульпторы Дмитрий Крвавич, Эммануил Мисько, Ярослав Мотыга, художник-монументалист Александр Пирожков, архитекторы Мирон Вендзилович и Аполлон Огранович.
Данные взяты из "Википедии"