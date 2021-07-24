Окончательно разобрали монументальную композицию вечером 23 июля. Все ее составляющие направились в музей "Территория террора".

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Во Львове полностью демонтировали Монумент славы: смотрите видео

Что будет на месте советского памятника

Здесь собрались создать сквер памяти Героев Украины. В то же время изменят инфраструктуру, в частности обустроят подземный паркинг. Также установят велодорожку с Сыхова на улицу Витовского.

В то же время местные власти намерены обустроить безбарьерный спуск в парк имени Ивана Франко. Вероятно, здесь обустроят и станцию ​​канатной дороги.

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Демонтаж монумента Славы во Львове: коротко

Соответствующее решение приняли еще феврале 2018 года. Работы продолжались постепенно и в несколько этапов.

В частности, в декабре 2018-го начали демонтировать отдельные элементы.

В марте 2019-го снесли 30-метровую стелу Монумента славы из-за ее аварийного состояния.

А в апреле 2021 года разобрали барельефы, размещенные во внутренней части. После рабочие сняли плитку под ними.

По словам бывшего пророссийского депутата Михаила Добкина, он якобы купил один из барельефов монумента – орден "Победы".