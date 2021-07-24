Остаточно розібрали монументальну композицію надвечір 23 липня. Усі її складові попрямували до музею "Територія терору".
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Що буде на місці радянського пам'ятника
Тут запланували створити сквер пам'яті Героїв України. Водночас змінять інфраструктуру, зокрема облаштують підземний паркінг. Також встановлять велодоріжку з Сихова на вулицю Вітовського.
Водночас місцева влада має намір облаштувати безбар'єрний спуск до парку імені Івана Франка. Ймовірно, тут облаштують і станцію канатної дороги.
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Демонтаж Монументу Слави у Львові: коротко
- Відповідне рішення ухвалили ще лютому 2018 року. Роботи тривали поступово та в кілька етапів.
- Зокрема, у грудні 2018-го почали демонтувати окремі елементи.
- В березні 2019-го знесли 30-метрову стелу Монументу слави через її аварійний стан.
- А у квітні 2021 року розібрали барельєфи, розміщені у внутрішній частині. Опісля робітники зняли плитку під ними.
- За словами колишнього проросійського депутата Михайла Добкіна, він начебто купив один із барельєфів монументу – орден "Перемоги".
Що відомо про Монумент слави у ЛьвовіПовна назва – Монумент Бойової слави Збройних сил СРСР. Відкрили його у травні 1970 року. Неподалік розміщується Академія сухопутних військ.
Ансамбль виконано в камені та бронзі. Складався він з 30-метрового бетонного пілону, бронзової центральної групи та масивної залізобетонної стели з великими рельєфами. На вертикальному пілоні — горельєфи, що символізують основні роди військ. Центр ансамблю – скульптури радянського Воїна і "Батьківщини-матері". Історія Радянської армії розкривається в шести багатофігурних горельєфах, розташованих з обох боків стели.
Авторський колектив – скульптори Дмитро Крвавич, Еммануїл Мисько, Ярослав Мотика, художник-монументаліст Олександр Пирожков, архітектори Мирон Вендзилович та Аполлон Огранович.
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