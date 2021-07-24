Остаточно розібрали монументальну композицію надвечір 23 липня. Усі її складові попрямували до музею "Територія терору".

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У Львові повністю демонтували Монумент слави: дивіться відео

Що буде на місці радянського пам'ятника

Тут запланували створити сквер пам'яті Героїв України. Водночас змінять інфраструктуру, зокрема облаштують підземний паркінг. Також встановлять велодоріжку з Сихова на вулицю Вітовського.

Водночас місцева влада має намір облаштувати безбар'єрний спуск до парку імені Івана Франка. Ймовірно, тут облаштують і станцію канатної дороги.

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Демонтаж Монументу Слави у Львові: коротко

Відповідне рішення ухвалили ще лютому 2018 року. Роботи тривали поступово та в кілька етапів.

Зокрема, у грудні 2018-го почали демонтувати окремі елементи.

В березні 2019-го знесли 30-метрову стелу Монументу слави через її аварійний стан.

А у квітні 2021 року розібрали барельєфи, розміщені у внутрішній частині. Опісля робітники зняли плитку під ними.

За словами колишнього проросійського депутата Михайла Добкіна, він начебто купив один із барельєфів монументу – орден "Перемоги".