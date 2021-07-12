Ткаченко отметил, что работы по демонтажу здания необходимо остановить. Министр отметил, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений.

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Позиция министра

Ткаченко подчеркнул, что он солидарен с теми общественными активистами, которые выступают за сохранение уникального сооружения.

Хотя застройщик отказывается это делать и настаивает на своем, хотел бы обратить внимание, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений – начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным,

– отметил министр.

К тому же остановка, по мнению Ткаченко, должна длится до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты.

Предыстория

Впервые о реконструкции здания стало известно 20 июня. С тех пор в здании начали демонтировать окна, а также обрезали 30-летний виноград, который рос на его стенах.

6 июля несколько десятков киевлян проводили акцию "Я с цветами" в честь сохранения здания.

12 июля начался демонтаж. Снесено уже часть здания. Впрочем, активисты сломали забор и зашли на территорию – работы приостановили.

Почему люди против сноса

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" – уникальное здание в стиле модернизм архитектора Николая Левчука. Проект получил награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года.

Так здание выглядело до начала демонтажа / save.kvity.ukrainy