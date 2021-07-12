Ткаченко зазначив, що роботи з демонтажу будівлі необхідно зупинити. Міністр зазначив, що допоки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень.

До теми У Києві почали демонтаж будівлі "Квіти України": активісти протестують

Позиція міністра

Ткаченко підкреслив, що він солідарний з тими громадськими активістами, які виступають за збереження унікальної споруди.

Хоч забудовник відмовляється це робити та наполягає на своєму, хотів би звернути увагу, що допоки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень – початок будь-яких будівельних чи демонтажних робіт є неправомірним,

– зазначив міністр.

До того ж зупинка, на думку Ткаченка, має тривати до розв'язання питання про надання охоронного статусу, на якому наполягають активісти.

Передісторія

Вперше про реконструкцію будівлі стало відомо 20 червня. З того часу в будівлі почали демонтувати вікна, а також обрізали 30-річний виноград, який ріс на його стінах.

6 липня кілька десятків киян проводили акцію "Я з Квітами" на честь збереження будівлі.

12 липня почався демонтаж. Знесено вже частина будівлі. Втім, активісти зламали паркан та зайшли на територію – роботи призупинили.

Чому люди проти знесення

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" – унікальна будівля в стилі модернізм архітектора Миколи Левчука. Проєкт отримав нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний твір 1985 року.

Так будівля виглядала до початку демонтажа / save.kvity.ukrainy