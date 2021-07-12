Люди зібралися біля будівлі й барабанили у паркан, який огороджує її. Втім, забудовник не відмовився від демонтажу. Спеціальна техніка для зносу з’явилась на місці вночі.

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Станом на 15:00 було знесено вже частина будівлі. Втім, активісти наразі зламали паркан та зайшли на територію – роботи призупинили.

У Києві зносять будівлю "Квіти України": відео

Чому люди проти знесення

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" – унікальна будівля в стилі модернізм архітектора Миколи Левчука. Проєкт отримав нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний твір 1985 року.

Фото будинку "Квіти України" часів СРСР / save.kvity.ukrainy

До минулого року в ньому розміщувався супермаркет. Забудовник Олексій Пишний планує реконструювати будівлю під офісний центр з підземним паркінгом. На ньому хочуть зробити надбудову і скляне оформлення. Замовник реконструкції – ПАТ "Квіти України". Власник будівлі – Rockwill Group. Вартість проєкту – 20 мільйонів доларів.

Як виглядала будівля й що буде замість неї

Вперше про реконструкцію будівлі стало відомо 20 червня. З того часу в будівлі почали демонтувати вікна, а також обрізали 30-річний виноград, який ріс на його стінах.

Зеленне "вбрання" споруди вже знищено / save.kvity.ukrainy

Так виглядала будівля до початку знесення / Фото Дмитра Гуріна

Спочатку візуальний проєкт реконструкції не показували.

Так вона буде виглядати після реконструкції / Ілюстрація Олексія Пишного

Акції протесту

6 липня кілька десятків киян проводили акцію "Я з Квітами" на честь збереження будівлі. Представник забудовника запропонував почати діалог з метою пошуку компромісу. Активісти були згодні за умови зупинки демонтажу будівлі.

Втім, представник забудовника повідомив, що цього не станеться.