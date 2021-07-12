Відео серйозної аварії на прокладеній під мостом Патона тепломережі зняли жителі Києва. Вони зазначили, що вода під натиском тече до Дніпра та утворила "освіжаючу рамку" для тих, хто плаває річкою.

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За даними КМДА, пошкодження тепломережі виявили близько 18:30 під час гідравлічних випробувань.

Посадовці кажуть про миттєву локалізацію

Чиновники стверджують, що комунальники Київтеплоенерго нібито швидко відреагували на аварію та локалізували місце пошкодження. Втім, очевидці повідомляють про те, що прорив тривав понад годину.

Близько 19:36 представники місцевої влади відзвітували про підготовку до проведення ремонтних робіт. Їх довелося здійснювати верхолазам.

Чи закінчилися роботи з відновлення цілісності тепломережі, наразі невідомо.

Проведення гідравлічних випробувань дозволить виявити слабкі місця трубопроводу, відремонтувати пошкоджені ділянки та підготувати тепломережу до навантажень в осінньо-зимовий період. Так, після випробувань і ремонтних робіт із залученням верхолазів минулого року тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за кілька останніх років,

– підкреслили чиновники.

Крім того, у КМДА повідомили, що трубопровід, де сталася аварія, був побудований 59 років тому, а проведенням щорічних випробувань мережі є обов'язковим.

Дивіться відео масштабної комунальної аварії на мосту Патона: