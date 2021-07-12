Видео серьезной аварии на проложенной под мостом Патона теплосети сняли жители Киева. Они отметили, что вода под напором течет в Днепр и образовала "освежающую рамку" для тех, кто плавает по реке.

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По данным КГГА, повреждения теплосети обнаружили около 18:30 во время гидравлических испытаний.

Чиновники говорят о мгновенной локализации

Чиновники утверждают, что коммунальщики Киевтеплоэнерго якобы быстро отреагировали на аварию и локализовали место повреждения. Впрочем, очевидцы сообщают о том, что прорыв продолжался более часа.

Около 19:36 представители местной власти отчитались о подготовке к проведению ремонтных работ. Их пришлось осуществлять верхолазам.

Закончились ли работы по восстановлению целостности теплосети, пока неизвестно.

Проведение гидравлических испытаний позволит выявить слабые места трубопровода, отремонтировать поврежденные участки и подготовить теплосеть к нагрузкам в осенне-зимний период. Так, после испытаний и ремонтных работ с привлечением верхолазов в прошлом году теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет,

– подчеркнули чиновники.

Кроме того, в КГГА сообщили, что трубопровод, где произошла авария, был построен 59 лет назад, а проведение ежегодных испытаний сети является обязательным.

Смотрите видео масштабной коммунальной аварии на мосту Патона: