Про аварійну ситуацію у пішохідному переході написали жителі столиці. Шмат облицювання вагою кілька кілограмів впав на підлогу конструкції. У цей час людей всередині майже не було.

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Внаслідок події ніхто не травмувався.

Регулярні обвали



Людей у переході під час аварії не було / Фото "Києва оперативного"

Інцидент стався на переході, над яким ходить трамвай №16.

За даними спільноти "Київ оперативний" падіння частини стелі сталося близько 6:00 12 липня. Втім, деякі кияни у коментарях зазначили, що вже о 22:45 11 липня бачили на цьому місці шматки бетону.

Також мешканці Оболонського району підкреслили, що подібні обрушення трапляються у цьому місці щонайменше 1 – 2 рази на місяць, а всі переходи біля станції "Героїв Дніпра" перебувають в аварійному стані.



Коли наслідки інциденту приберуть комунальники, невідомо / Фото "Києва оперативного"

Про аварійність пішохідного переходу свідчить також і те, що такий саме випадок зафіксували у цьому ж місці 27 травня. Тоді зі стелі впала набагато більш важка частина бетону. Тоді також ніхто не зазнав травм.

Дивіться відео наслідків обвалу у пішохідному переході 27 травня у Києві: