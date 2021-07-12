Об аварийной ситуации в пешеходном переходе написали жители столицы. Кусок облицовки весом несколько килограммов упал на пол конструкции. В это время людей внутри почти не было.

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В результате происшествия никто не травмировался.

Регулярные обвалы



Людей в переходе во время аварии не было / Фото "Киева оперативного"

Инцидент произошел на переходе, над которым ходит трамвай №16.

По данным сообщества "Киев оперативный" падение части потолка произошло около 6:00 12 июля. Впрочем, некоторые киевляне в комментариях отметили, что уже в 22:45 11 июля видели на этом месте куски бетона.

Также жители Оболонского района подчеркнули, что подобные обрушения происходят в этом месте не менее 1 – 2 раза в месяц, а все переходы возле станции "Героев Днепра" находятся в аварийном состоянии.



Когда последствия инцидента уберут коммунальщики, неизвестно / Фото "Киева оперативного"

Об аварийности пешеходного перехода свидетельствует также и то, что такой же случай зафиксировали в этом же месте 27 мая. Тогда с потолка упала гораздо более тяжелая часть бетона. Тогда также никто не получил травм.

Смотрите видео последствий обвала в пешеходном переходе 27 мая в Киеве: