Більшість країн приїхали не для розмов з Путіним: чому саміт ШОС не виправдав сподівань Росії

В Астані 4 липня відбулась основна програма саміту Шанхайської організації співробітництва. Туди приїхав Владімір Путін зі сподіваннями щодо вирішення геополітичних питань, але їх реалізувати не вдалось.

Більшість країн приїхали для розмови з Сі Цзіньпіном, адже він став лідером в цьому регіоні. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що російський диктатор розгублений та не знає, що буде далі.

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Саміт ШОС не виправдав сподівань Росії

За словами політолога, на саміті питання України було одним з ключових, наприклад, це обговорювали Путін та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Також це питання обговорювалось з Сі Цзіньпіном та представниками інших країн.

Однак, крім фотографій та відео, які показують приїзд на саміт Путіна, нічого кардинального для Росії не помінялось, хоч росіяни мали певні сподівання.

З погляду на геополітику, Путін заявив Ердогану, що вони не розглядають Туреччину в ролі країни посередника.

Я думаю, що Ердоган це запам'ятає і Ердоган ще не один раз пожаліє, що Пєсков саме в такому формулюванні описав наслідки зустрічі Путіна та Ердогана,

– зауважив Рейтерович.

Він розповів, що історія з мирним планом Китаю не отримав продовження, на яке сподівалась Росія. Китай озвучив цей план, час від часу про нього нагадував, однак не деталізує. Через це Путін не знає, як далі будуть розвиватись події.

Політолог розповів, що були побоювання через саміт, адже країни могли домовитись з Росією про те, як вони будуть обходити санкції. Однак нічого не відбулось, всі країни до цього дуже обережно відносились.

Країни говорять, що мають контакти з Росією, але ці контакти не розповсюджуються на ті сфери, які є під санкціями. Росія не знайшла аргументів, щоб у якийсь спосіб цю ситуацію переламати на свою користь, – зазначив Рейтерович.

Крім цього, Росія певний час висувала претензії до Казахстану, а саміт зняв цю тему з порядку денного. Китай в черговий раз продемонстрував, що він розглядає Казахстан, як дружню для себе країну і готовий відстояти його суверенітет.

Тому вектор в цьому регіоні змінюється на користь Китаю. Більшість країн приїхали, аби поспілкуватись з Сі Цзіньпіном, але точно не з Путіним,

– підкреслив політолог.