Є багато класних речей, які нас порадують, – Клімкін про новий пакет санкцій ЄС

ЄС продовжує тиск на Росію та має намір ухвалити 10 пакет санкцій. Поки що не всі держави його погодили, але резолюції, які ухвалює Європарламент опосередковано тиснуть на лідерів держав.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, 10 пакет санкцій проти Росії виглядає достойно, але він повинен бути амбітним та хоча б частково включати санкції проти ядерної галузі Росії.

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В чому проблема ухвалення рішення

Павло Клімкін відзначив, що на річницю вторгнення Росії в Україну, санкції повинні бути досить болючими, які одразу дадуть результат, а не будуть накопичувальними. За словами ексміністра, санкції у 10 пакеті дійсно "дадуть піддих" Росії.

Там є достатньо класних речей, які нас порадують, але мало б бути більше. Врешті-решт логіка ЄС та США – це комплексна логіка. Вони розуміють, що має бути військова та мілітарна логіка й тому є зброя та підтримка України, але одночасно й економічний зашморг,

– сказав Клімкін.

Щодо розбіжностей країн у питанні санкцій, ексміністр зазначив, що для деяких країн російський імпорт є вкрай важливим. Як приклад, політик навів Бельгію, яка потребує російських алмазів, бо має біржу та підприємства з їх обробки. Також деякі країни мають фабрики з виробництва гуми, а тому потребують російський каучук.

Рішення по санкціях дотиснуть

Клімкін сказав, що питання санкцій – це рішення політичне, бо заборона російського експорту абсолютно критична.

Павло Клімкін розповів про деталі 10 пакету санкцій: дивіться відео

Він переконаний, що 10 пакет санкцій буде ухвалено навіть попри розбіжності у питаннях імпорту російського каучуку. На думку ексміністра, це питання вирішать найближчими днями.

Те, що я чую з Брюсселя – пакет виглядає достойно, але хотілося б, щоб він був амбітним. Щоб він включав речі, на які ми всі з вами сподіваємось і заради чого працюємо, зокрема хоча б часткові санкції проти російської атомної галузі, "Росатому",

– сказав Клімкін.

Політик також зазначив, що зараз Росія прикривається високими технологіями та ховає виробництво мікрочипів під "Росатом".

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