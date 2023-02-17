Есть много классных вещей, которые нас порадуют – Климкин о новом пакете санкций ЕС

ЕС продолжает давление на Россию и намерен принять 10-й пакет санкций. Пока не все государства его согласовали, но резолюции, которые принимает Европарламент, косвенно давят на лидеров государств.

Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин. По его словам, 10 пакет санкций против России выглядит достойно, но он должен быть амбициозным и хотя бы частично включать санкции против ядерной отрасли России.

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В чем проблема принятия решения

Павел Климкин отметил, что к годовщине вторжения России в Украину, санкции должны быть достаточно болезненными, которые сразу дадут результат, а не будут накопительными. По словам экс-министра, санкции в 10 пакете действительно "дадут поддых" России.

Там достаточно классных вещей, которые нас порадуют, но должно быть больше. В конце концов, логика ЕС и США – это комплексная логика. Они понимают, что должна быть военная и милитарная логика и поэтому есть оружие и поддержка Украины, но одновременно и экономическая удавка,

– сказал Климкин.

Относительно разногласий стран в вопросе санкций, экс-министр отметил, что для некоторых стран российский импорт крайне важен. В качестве примера политик привел Бельгию, которая нуждается в российских алмазах, поскольку имеет биржу и предприятия по их обработке. Также некоторые страны имеют фабрики по производству резины, поэтому нуждаются в российском каучуке.

Решения по санкциям дожмут

Климкин сказал, что вопрос санкций – это решение политическое, потому что запрет российского экспорта абсолютно критический.

Павел Климкин рассказал о деталях 10 пакета санкций: смотрите видео

Он убежден, что 10 пакет санкций будут приняты даже несмотря на разногласия в вопросах импорта российского каучука. По мнению экс-министра, этот вопрос будет решен в ближайшие дни.

То, что я слышу из Брюсселя – пакет выглядит достойно, но хотелось бы, чтобы он был амбициозным. Чтобы он включал вещи, на которые мы все с вами надеемся и ради чего работаем, в частности, хотя бы частичные санкции против российской атомной отрасли, "Росатома",

– сказал Климкин.

Политик также отметил, что сейчас Россия прикрывается высокими технологиями и прячет производство микрочипов под "Росатом".

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