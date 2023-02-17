Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, 10 пакет санкцій проти Росії виглядає достойно, але він повинен бути амбітним та хоча б частково включати санкції проти ядерної галузі Росії.
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В чому проблема ухвалення рішення
Павло Клімкін відзначив, що на річницю вторгнення Росії в Україну, санкції повинні бути досить болючими, які одразу дадуть результат, а не будуть накопичувальними. За словами ексміністра, санкції у 10 пакеті дійсно "дадуть піддих" Росії.
Там є достатньо класних речей, які нас порадують, але мало б бути більше. Врешті-решт логіка ЄС та США – це комплексна логіка. Вони розуміють, що має бути військова та мілітарна логіка й тому є зброя та підтримка України, але одночасно й економічний зашморг,
– сказав Клімкін.
Щодо розбіжностей країн у питанні санкцій, ексміністр зазначив, що для деяких країн російський імпорт є вкрай важливим. Як приклад, політик навів Бельгію, яка потребує російських алмазів, бо має біржу та підприємства з їх обробки. Також деякі країни мають фабрики з виробництва гуми, а тому потребують російський каучук.
Рішення по санкціях дотиснуть
Клімкін сказав, що питання санкцій – це рішення політичне, бо заборона російського експорту абсолютно критична.
Павло Клімкін розповів про деталі 10 пакету санкцій: дивіться відео
Він переконаний, що 10 пакет санкцій буде ухвалено навіть попри розбіжності у питаннях імпорту російського каучуку. На думку ексміністра, це питання вирішать найближчими днями.
Те, що я чую з Брюсселя – пакет виглядає достойно, але хотілося б, щоб він був амбітним. Щоб він включав речі, на які ми всі з вами сподіваємось і заради чого працюємо, зокрема хоча б часткові санкції проти російської атомної галузі, "Росатому",
– сказав Клімкін.
Політик також зазначив, що зараз Росія прикривається високими технологіями та ховає виробництво мікрочипів під "Росатом".
Санкції проти Росії: останні новини
- Напередодні річниці вторгнення в Україну стало відомо, що за рік війни ЄС купив у Росії енергоносіїв на 140 мільярдів євро. Це втричі більше, ніж сума допомоги Україні.
- Загальну суму санкцій у 10 пакеті оцінюють в 11 мільярдів євро. Фокус уваги в пакеті буде зосереджено на торгових заборонах, контролем над експортом технологій та обмеження фінансових установ.
- Швейцарський банк Credit Suisse заблокував та заморозив російських активів на суму 19 мільярдів доларів. Крім того, активів російського центрального банку на 300 мільярдів євро заморожено в ЄС.