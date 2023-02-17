Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, 10 пакет санкцій проти Росії виглядає достойно, але він повинен бути амбітним та хоча б частково включати санкції проти ядерної галузі Росії.

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В чому проблема ухвалення рішення

Павло Клімкін відзначив, що на річницю вторгнення Росії в Україну, санкції повинні бути досить болючими, які одразу дадуть результат, а не будуть накопичувальними. За словами ексміністра, санкції у 10 пакеті дійсно "дадуть піддих" Росії.

Там є достатньо класних речей, які нас порадують, але мало б бути більше. Врешті-решт логіка ЄС та США – це комплексна логіка. Вони розуміють, що має бути військова та мілітарна логіка й тому є зброя та підтримка України, але одночасно й економічний зашморг,

– сказав Клімкін.

Щодо розбіжностей країн у питанні санкцій, ексміністр зазначив, що для деяких країн російський імпорт є вкрай важливим. Як приклад, політик навів Бельгію, яка потребує російських алмазів, бо має біржу та підприємства з їх обробки. Також деякі країни мають фабрики з виробництва гуми, а тому потребують російський каучук.

Рішення по санкціях дотиснуть

Клімкін сказав, що питання санкцій – це рішення політичне, бо заборона російського експорту абсолютно критична.

Павло Клімкін розповів про деталі 10 пакету санкцій: дивіться відео

Він переконаний, що 10 пакет санкцій буде ухвалено навіть попри розбіжності у питаннях імпорту російського каучуку. На думку ексміністра, це питання вирішать найближчими днями.

Те, що я чую з Брюсселя – пакет виглядає достойно, але хотілося б, щоб він був амбітним. Щоб він включав речі, на які ми всі з вами сподіваємось і заради чого працюємо, зокрема хоча б часткові санкції проти російської атомної галузі, "Росатому",

– сказав Клімкін.

Політик також зазначив, що зараз Росія прикривається високими технологіями та ховає виробництво мікрочипів під "Росатом".

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