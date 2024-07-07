До голодних бунтів далеко: на що насправді впливають санкції проти Росії
Авторитарний режим Росії володіє вмінням підтримувати настрої серед населення, яке здатне терпіти певні обмеження. Це відбувається шляхом пропаганди, подачок, примусу.
Політолог Андрій Вігірінський озвучив думку 24 Каналу, що ситуація, коли б російський народ збунтувався – маловірогідна. Санкції хоча й мають певний вплив на економіку Росії, однак країна-агресорка продовжує залишатись великою країною з природними ресурсами.
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Щоб росіяни збунтувалися має бути дефіцит в магазинах
На думку Вігірінського, щоб населення Росії збурилось – треба, аби полиці в магазинах були пусті з повним дефіцитом, що неможливо при відкритому ринку Китаю. Він нагадав, що глобальна економіка виживала навіть в умовах COVID-19 в умовах закритої портової інфраструктури.
"Довести людей до дефіциту, щоб вони голодували, не мали можливості сплатити за житлово-комунальні послуги – це можливо у випадку Росії, але я не до кінця розумію, якими зусиллями це можна реалізувати. Обмеження є, вони дають певну конкурентну перевагу на певний період часу", – озвучив Вігірінський.
Росія багатітиме шляхом продажу зброї
Політолог прогнозує, що у випадку холодної війни в період накопичення Росією озброєння, ВПК, куди вона вкладає щороку 100 мільярдів, принесене протягом 10 – 30 років виторг значно більший. Адже працюватиме на тих моделях, які випробувані на полі бою.
Коли Росія відновить свої запаси, а вона це зробить орієнтовно у 2027 році, то може перейти від процесу накопичення озброєння до його продажу країнам, які "голодні" на зброю. Це принесе мільярди доларів. Тому говорити про економічну катастрофу в Росії підстав сьогодні немає,
– підсумував Вігірінський.