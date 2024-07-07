До голодных бунтов далеко: на что на самом деле влияют санкции против России

Авторитарный режим России обладает умением поддерживать настроения среди населения, которое способно терпеть определенные ограничения. Это происходит путем пропаганды, подачек, принуждения.

Политолог Андрей Вигиринский озвучил мнение 24 Каналу, что ситуация, когда бы российский народ взбунтовался – маловероятна. Санкции хотя и имеют определенное влияние на экономику России, однако страна-агрессор продолжает оставаться большим государством с природными ресурсами.

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Чтобы россияне взбунтовались должен быть дефицит в магазинах

По мнению Вигиринского, чтобы население России взбунтовалось – надо, чтобы полки в магазинах были пустые с полным дефицитом, что невозможно при открытом рынке Китая. Он напомнил, что глобальная экономика выживала даже в условиях COVID-19 в условиях закрытой портовой инфраструктуры.

"Довести людей до дефицита, чтобы они голодали, не имели возможности оплатить жилищно-коммунальные услуги – это возможно в случае России, но я не до конца понимаю, какими усилиями это можно реализовать. Ограничения есть, они дают определенное конкурентное преимущество на определенный период времени", – озвучил Вигиринский.

Россия будет богатеть за счет продажи оружия

Политолог прогнозирует, что в случае холодной войны в период накопления Россией вооружения, ВПК, куда она вкладывает ежегодно 100 миллиардов, принесет в течение 10 – 30 лет выручку значительно больше. Ведь будет работать на тех моделях, которые испытаны на поле боя.

Когда Россия восстановит свои запасы, а она это сделает ориентировочно в 2027 году, то может перейти от процесса накопления вооружения к его продаже странам, которые "голодны" на оружие. Это принесет миллиарды долларов. Поэтому говорить об экономической катастрофе в России оснований сегодня нет,

– подытожил Вигиринский.