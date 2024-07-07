Політолог Андрій Вігірінський озвучив думку 24 Каналу, що ситуація, коли б російський народ збунтувався – маловірогідна. Санкції хоча й мають певний вплив на економіку Росії, однак країна-агресорка продовжує залишатись великою країною з природними ресурсами.

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Щоб росіяни збунтувалися має бути дефіцит в магазинах

На думку Вігірінського, щоб населення Росії збурилось – треба, аби полиці в магазинах були пусті з повним дефіцитом, що неможливо при відкритому ринку Китаю. Він нагадав, що глобальна економіка виживала навіть в умовах COVID-19 в умовах закритої портової інфраструктури.

"Довести людей до дефіциту, щоб вони голодували, не мали можливості сплатити за житлово-комунальні послуги – це можливо у випадку Росії, але я не до кінця розумію, якими зусиллями це можна реалізувати. Обмеження є, вони дають певну конкурентну перевагу на певний період часу", – озвучив Вігірінський.

Росія багатітиме шляхом продажу зброї

Політолог прогнозує, що у випадку холодної війни в період накопичення Росією озброєння, ВПК, куди вона вкладає щороку 100 мільярдів, принесене протягом 10 – 30 років виторг значно більший. Адже працюватиме на тих моделях, які випробувані на полі бою.

Коли Росія відновить свої запаси, а вона це зробить орієнтовно у 2027 році, то може перейти від процесу накопичення озброєння до його продажу країнам, які "голодні" на зброю. Це принесе мільярди доларів. Тому говорити про економічну катастрофу в Росії підстав сьогодні немає,

– підсумував Вігірінський.