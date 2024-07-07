Политолог Андрей Вигиринский озвучил мнение 24 Каналу, что ситуация, когда бы российский народ взбунтовался – маловероятна. Санкции хотя и имеют определенное влияние на экономику России, однако страна-агрессор продолжает оставаться большим государством с природными ресурсами.

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Чтобы россияне взбунтовались должен быть дефицит в магазинах

По мнению Вигиринского, чтобы население России взбунтовалось – надо, чтобы полки в магазинах были пустые с полным дефицитом, что невозможно при открытом рынке Китая. Он напомнил, что глобальная экономика выживала даже в условиях COVID-19 в условиях закрытой портовой инфраструктуры.

"Довести людей до дефицита, чтобы они голодали, не имели возможности оплатить жилищно-коммунальные услуги – это возможно в случае России, но я не до конца понимаю, какими усилиями это можно реализовать. Ограничения есть, они дают определенное конкурентное преимущество на определенный период времени", – озвучил Вигиринский.

Россия будет богатеть за счет продажи оружия

Политолог прогнозирует, что в случае холодной войны в период накопления Россией вооружения, ВПК, куда она вкладывает ежегодно 100 миллиардов, принесет в течение 10 – 30 лет выручку значительно больше. Ведь будет работать на тех моделях, которые испытаны на поле боя.

Когда Россия восстановит свои запасы, а она это сделает ориентировочно в 2027 году, то может перейти от процесса накопления вооружения к его продаже странам, которые "голодны" на оружие. Это принесет миллиарды долларов. Поэтому говорить об экономической катастрофе в России оснований сегодня нет,

– подытожил Вигиринский.