Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что в осенний период в России будет безумное подорожание всей электробытовой техники, примерно на 20 – 30%, отметив, что причин для этого много.

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В России проблема с платежами по внешнеторговой деятельности

Липсиц озвучил, что один из заместителей Эльвиры Набиуллиной, председателя Центробанка России, заявил, если не будет найдено альтернативных инструментов для организации платежей по экспорту и импорту, то Россию ожидает гибель.

"Потому что страна не может жить без импорта, ведь магазины тогда будут пустые, а если она не будет получать доход от экспорта – то откуда возьмутся деньги на поддержку бюджета? Платежи у них не проходят. Катастрофа, возможно, еще не наступила, но она близко", – считает доктор экономических наук.

Могут подорожать продукты

Пока не очень понятно, как будет складываться ситуация с ценами на продукты питания в России. Липсиц отметил, что сейчас идут разговоры о повышении стоимости муки и подорожании хлеба.

Какой будет урожай в России тоже пока никто не знает. Если будут в этом направлении проблемы, возможно, и продукты будут дорожать, это произойдет ориентировочно в октябре – декабре 2024 года,

– прогнозирует Липсиц.