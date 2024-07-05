Как снизилась российская экономика

В 2023 году российская экономика выросла на 3,6% – больше, чем мировая. Однако из-за ослабления рубля относительно доллара ее размер сократился на 10,8% – с 2,27 триллиона долларов до 2,02 триллиона долларов.

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В результате Россия опустилась с восьмого на 11-е место по размеру экономики, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду, хотя их экономики росли медленнее: 0,9%, 2,9% и 1,1% соответственно.

США лидируют с огромным отрывом: американская экономика на треть больше китайской – 27,4 триллиона долларов против 17,8 триллиона долларов соответственно.

Какие страны вошли в десятку

Вот как выглядит десятка крупнейших экономик мира:

  1. США – 27,361 триллиона долларов;
  2. Китай – 17,795 триллиона долларов;
  3. Германия – 4,456 триллиона долларов;
  4. Япония – 4,213 триллиона долларов;
  5. Индия – 3,550 триллиона долларов;
  6. Великобритания – 3,340 триллиона долларов;
  7. Франция – 3,031 триллиона долларов;
  8. Италия – 2,255 триллиона долларов;
  9. Бразилия – 2,174 триллиона долларов;
  10. Канада – 2,140 триллиона долларов.