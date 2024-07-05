Как снизилась российская экономика
В 2023 году российская экономика выросла на 3,6% – больше, чем мировая. Однако из-за ослабления рубля относительно доллара ее размер сократился на 10,8% – с 2,27 триллиона долларов до 2,02 триллиона долларов.
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В результате Россия опустилась с восьмого на 11-е место по размеру экономики, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду, хотя их экономики росли медленнее: 0,9%, 2,9% и 1,1% соответственно.
США лидируют с огромным отрывом: американская экономика на треть больше китайской – 27,4 триллиона долларов против 17,8 триллиона долларов соответственно.
Какие страны вошли в десятку
Вот как выглядит десятка крупнейших экономик мира:
- США – 27,361 триллиона долларов;
- Китай – 17,795 триллиона долларов;
- Германия – 4,456 триллиона долларов;
- Япония – 4,213 триллиона долларов;
- Индия – 3,550 триллиона долларов;
- Великобритания – 3,340 триллиона долларов;
- Франция – 3,031 триллиона долларов;
- Италия – 2,255 триллиона долларов;
- Бразилия – 2,174 триллиона долларов;
- Канада – 2,140 триллиона долларов.