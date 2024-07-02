Как изменились доходы Украины
Согласно этой классификации, доходы Украины оценены в 5 070 долларов на человека. Ранее Украина относилась к категории стран с доходом ниже среднего.
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Повышение рейтинга Украины стало результатом восстановления экономического роста в 2023 году. Тогда реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году и сокращения численности населения более чем на 15% с начала вторжения России.
Эти факторы были дополнительно усилены ростом цен на товары и услуги отечественного производства, что привело к значительному увеличению номинального ВНД на душу населения на 18,5%
Хотя экономика Украины была значительно ослаблена из-за вторжения России, реальный рост в 2023 году был обусловлен строительной активностью, что составила 24,6%. А также это связано с увеличением инвестиционных расходов до 52,9%, поддерживающих усилия по восстановлению после разрушений.
Какая ситуация у других стран
Из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего в этом году также перешли Алжир, Иран и Монголия.
Три страны – Болгария, Палау и Россия перешли из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода.
Экономическая активность в России была обусловлена значительным ростом военной активности в 2023 году, а также восстановлением определенных сфер:
- торговли – на 6,8%;
- финансового сектора – на 8,7%;
- строительства – на 6,6%.