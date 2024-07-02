Как изменились доходы Украины

Согласно этой классификации, доходы Украины оценены в 5 070 долларов на человека. Ранее Украина относилась к категории стран с доходом ниже среднего.

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Повышение рейтинга Украины стало результатом восстановления экономического роста в 2023 году. Тогда реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году и сокращения численности населения более чем на 15% с начала вторжения России.

Эти факторы были дополнительно усилены ростом цен на товары и услуги отечественного производства, что привело к значительному увеличению номинального ВНД на душу населения на 18,5%

Справочно! Всемирный банк классифицирует экономики мира по четырем группам доходов: низкий, ниже среднего, выше среднего и высокий. Классификации обновляются ежегодно 1 июля на основе валового национального дохода на человека за предыдущий календарный год. Классификация доходов Всемирного банка отражает уровень развития страны, используя ВНД на человека как общедоступный показатель экономического потенциала.

Хотя экономика Украины была значительно ослаблена из-за вторжения России, реальный рост в 2023 году был обусловлен строительной активностью, что составила 24,6%. А также это связано с увеличением инвестиционных расходов до 52,9%, поддерживающих усилия по восстановлению после разрушений.

Какая ситуация у других стран

Из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего в этом году также перешли Алжир, Иран и Монголия.

Три страны – Болгария, Палау и Россия перешли из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода.

Экономическая активность в России была обусловлена значительным ростом военной активности в 2023 году, а также восстановлением определенных сфер:

торговли – на 6,8%;

финансового сектора – на 8,7%;

строительства – на 6,6%.

Заметьте! Эти факторы привели к росту как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП, а ВНД России на человека вырос на 11,2%.