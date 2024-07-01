Официальный курс 1 июля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,45 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 8 копеек против 28 июня.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,26 гривны, что на 9 копеек меньше, чем на прошлой неделе.
Какой будет официальный курс доллара и евро 2 июля:
- доллар – 40,64 гривны,
- евро – 43,68 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 1 июля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,85 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40 гривен, а продажа – 40,87 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,75 гривны, а продажа – 40,83 гривны.
По сколько будет доллар на этой неделе
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что на этой неделе возможно оживление спроса на валюту на наличном рынке. Это может случиться из-за наступления периода уплаты украинцам зарплат.
По моему мнению, течение недели курс продажи доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,70 – 41,20 гривен за доллар.
Банкир добавила, что поднять стоимость доллара могут спекулятивно настроенные участники рынка. Несмотря на это вероятность преодоления отметки в 41 гривну за доллар небольшая.