Официальный курс 1 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,45 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 8 копеек против 28 июня.

Читайте также Будет оставаться популярной еще долго: в какой валюте выгодно держать сбережения

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,26 гривны, что на 9 копеек меньше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 2 июля:

доллар – 40,64 гривны,

евро – 43,68 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 1 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,85 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40 гривен , а продажа – 40,87 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,75 гривны, а продажа – 40,83 гривны.

По сколько будет доллар на этой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что на этой неделе возможно оживление спроса на валюту на наличном рынке. Это может случиться из-за наступления периода уплаты украинцам зарплат.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank По моему мнению, течение недели курс продажи доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,70 – 41,20 гривен за доллар.

Банкир добавила, что поднять стоимость доллара могут спекулятивно настроенные участники рынка. Несмотря на это вероятность преодоления отметки в 41 гривну за доллар небольшая.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.