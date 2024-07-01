Офіційний курс 1 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,45 гривні за долар. Вартість долара впала на 8 копійок проти 28 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,26 гривні, що на 9 копійок менше, ніж минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 2 липня:

долар – 40,64 гривні,

євро – 43,68 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 1 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,40 гривні, а продаж – 40,85 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40 гривень , а продаж – 40,87 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,75 гривні, а продаж – 40,83 гривні.

По скільки буде долар цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що цього тижня можливе пожвавлення попиту на валюту на готівковому ринку. Це може трапитися через настання періоду сплати українцям зарплат.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На мою думку, протягом тижня курс продажу долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,70 – 41,20 гривень за долар.

Банкірка додала, що підняти вартість долара можуть спекулятивно налаштовані учасники ринку. Попри це ймовірність подолання позначки у 41 гривню за долар невелика.

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