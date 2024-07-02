Як змінилися доходи України
Відповідно до цієї класифікації, доходи України оцінені в 5 070 доларів на особу. Раніше Україна належала до категорії країн з доходом нижче середнього.
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Підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році. Тоді реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році та скорочення чисельності населення більш ніж на 15% з початку вторгнення Росії.
Ці фактори були додатково підсилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що призвело до значного збільшення номінального ВНД на душу населення на 18,5%
Хоча економіка України була значно ослаблена через вторгнення Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю, що склала 24,6%. А також це пов'язано зі збільшенням інвестиційних витрат до 52,9%, що підтримують зусилля з відновлення після руйнувань.
Яка ситуація в інших країн
З категорії країн з доходом нижче середнього до категорії країн з доходом вище середнього цьогоріч також перейшли Алжир, Іран та Монголія.
Три країни – Болгарія, Палау та Росія перейшли з категорії країн з рівнем доходу вищим за середній до категорії країн з високим рівнем доходу.
Економічна активність у Росії була зумовлена значним зростанням військової активності у 2023 році, а також відновленням певних сфер:
- торгівлі – на 6,8%;
- фінансового сектора – на 8,7%;
- будівництва – на 6,6%.