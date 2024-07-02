Як змінилися доходи України

Відповідно до цієї класифікації, доходи України оцінені в 5 070 доларів на особу. Раніше Україна належала до категорії країн з доходом нижче середнього.

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Підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році. Тоді реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році та скорочення чисельності населення більш ніж на 15% з початку вторгнення Росії.

Ці фактори були додатково підсилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що призвело до значного збільшення номінального ВНД на душу населення на 18,5%

Довідково! Світовий банк класифікує економіки світу за чотирма групами доходів: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий. Класифікації оновлюються щороку 1 липня на основі валового національного доходу на особу за попередній календарний рік. Класифікація доходів Світового банку відображає рівень розвитку країни, використовуючи ВНД на особу як загальнодоступний показник економічного потенціалу.

Хоча економіка України була значно ослаблена через вторгнення Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю, що склала 24,6%. А також це пов'язано зі збільшенням інвестиційних витрат до 52,9%, що підтримують зусилля з відновлення після руйнувань.

Яка ситуація в інших країн

З категорії країн з доходом нижче середнього до категорії країн з доходом вище середнього цьогоріч також перейшли Алжир, Іран та Монголія.

Три країни – Болгарія, Палау та Росія перейшли з категорії країн з рівнем доходу вищим за середній до категорії країн з високим рівнем доходу.

Економічна активність у Росії була зумовлена ​​значним зростанням військової активності у 2023 році, а також відновленням певних сфер:

торгівлі – на 6,8%;

фінансового сектора – на 8,7%;

будівництва – на 6,6%.

Зауважте! Ці чинники призвели до зростання як реального (3,6%), так і номінального (10,9%) ВВП, а ВНД Росії на особу зріс на 11,2%.